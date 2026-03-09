La recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat és la principal reivindicació d’Esquerra Republicana per negociar amb el Govern els pressupostos, però els socialistes qüestionen la viabilitat de complir els tempos que imposen els republicans. La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que continuen treballant amb ERC per assolir un acord, tot i que ha advertit que la recaptació de l’IRPF requereix “unes formes, uns models, unes metodologies i uns tempos que en aquests moments no són possibles” amb la immediatesa que demanen els republicans.
“L’IRPF no és una cosa màgica d’un dia per l’altre”, ha afirmat, i ha assenyalat que es requeriran modificacions legislatives al Congrés dels Diputats i enfortir l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), entre altres avenços. A més, i malgrat que Esquerra reclama als socialistes catalans que pressioni la Moncloa, Moret ha assegurat que l‘executiu de Salvador Illa “ja ha dit tot el que havia de dir” en relació amb la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat a l’acord de la comissió bilateral entre els dos governs del juliol passat.
Preguntada en una roda de premsa aquest dilluns per les exigències dels d’Oriol Junqueras, Moret ha dit que en aquest acord ja “queda clar quina és l’aposta clara” per desenvolupar el nou model de finançament de Catalunya. Tot i això, ha reiterat el compromís del Govern i del president, Salvador Illa, específicament amb aquesta qüestió: “El mateix president ja va dir en una declaració pública que és un tema que abordarem i que treballarem perquè es produeixi, però necessita el seu temps“. “És molt complex”, ha reblat.
Moret no vol sentir a parlar d’eleccions i insisteix amb els pressupostos
Moret ha descartat valorar altres escenaris al fet que hi hagi un acord amb els republicans i, preguntada per si veuria adequat convocar eleccions anticipades a Catalunya si no s’aprovessin uns nous comptes, ha respost que aposten per l’estabilitat davant un escenari molt complex. “Parlàvem d’unes situacions geopolítiques molt complexes que necessiten estabilitat, i per tenir estabilitat necessites un Govern amb recursos i amb un pressupost, perquè el pressupost és una eina per implementar i abordar les necessitats i els problemes del país”, ha afegit.
Pel que fa a la petició dels Comuns d’aprovar la limitació de les compres especulatives d’habitatge hi hagi o no uns nous comptes públics, ha reiterat el compromís del PSC amb aquest acord i ha dit que és “una prioritat política” i un acord amb un dels socis d’investidura. Finalment, la portaveu socialista ha valorat també l’acord del Govern amb alguns sindicats educatius aconseguit aquest dilluns, que ha considerat positiu i estratègic i que prova que l’Executiu “ha escoltat i ha treballat” amb els sindicats per a avenços, encara que ha advertit que qualsevol millora que s’acordi ha de tenir recursos. “Sempre diem que qualsevol mesura, qualsevol política pública que vulgui fer front als problemes de la ciutadania necessita recursos. I l’instrument més important per dotar aquests recursos als governs són els Pressupostos”, ha sostingut.