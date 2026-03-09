La recaudación del IRPF por parte de la Generalitat es la principal reivindicación de Esquerra Republicana para negociar con el Gobierno los presupuestos, pero los socialistas cuestionan la viabilidad de cumplir los plazos que imponen los republicanos. La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que continúan trabajando con ERC para alcanzar un acuerdo, aunque ha advertido que la recaudación del IRPF requiere «unas formas, unos modelos, unas metodologías y unos tiempos que en estos momentos no son posibles» con la inmediatez que demandan los republicanos.

«El IRPF no es algo mágico de un día para otro», ha afirmado, y ha señalado que se requerirán modificaciones legislativas en el Congreso de los Diputados y fortalecer la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), entre otros avances. Además, y aunque Esquerra reclama a los socialistas catalanes que presionen a la Moncloa, Moret ha asegurado que el ejecutivo de Salvador Illa «ya ha dicho todo lo que tenía que decir» en relación con la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat en el acuerdo de la comisión bilateral entre los dos gobiernos del pasado julio.

Preguntada en una rueda de prensa este lunes por las exigencias de los de Oriol Junqueras, Moret ha dicho que en este acuerdo ya “queda claro cuál es la apuesta clara” para desarrollar el nuevo modelo de financiación de Cataluña. Aun así, ha reiterado el compromiso del Gobierno y del presidente, Salvador Illa, específicamente con esta cuestión: «El mismo presidente ya dijo en una declaración pública que es un tema que abordaremos y que trabajaremos para que se produzca, pero necesita su tiempo«. «Es muy complejo», ha remachado.

Lluïsa Moret, viceprimera secretaria del Área de Organización y Acción Electoral del PSC, durante una rueda de prensa / ACN

Moret no quiere oír hablar de elecciones e insiste en los presupuestos

Moret ha descartado valorar otros escenarios en el hecho de que haya un acuerdo con los republicanos y, preguntada por si vería adecuado convocar elecciones anticipadas en Cataluña si no se aprobaran unas nuevas cuentas, ha respondido que apuestan por la estabilidad ante un escenario muy complejo. «Hablábamos de unas situaciones geopolíticas muy complejas que necesitan estabilidad, y para tener estabilidad necesitas un Gobierno con recursos y con un presupuesto, porque el presupuesto es una herramienta para implementar y abordar las necesidades y los problemas del país», ha añadido.

En cuanto a la petición de los Comunes de aprobar la limitación de las compras especulativas de vivienda haya o no unas nuevas cuentas públicas, ha reiterado el compromiso del PSC con este acuerdo y ha dicho que es «una prioridad política» y un acuerdo con uno de los socios de investidura. Finalmente, la portavoz socialista ha valorado también el acuerdo del Gobierno con algunos sindicatos educativos alcanzado este lunes, que ha considerado positivo y estratégico y que prueba que el Ejecutivo «ha escuchado y ha trabajado» con los sindicatos para avances, aunque ha advertido que cualquier mejora que se acuerde debe tener recursos. «Siempre decimos que cualquier medida, cualquier política pública que quiera hacer frente a los problemas de la ciudadanía necesita recursos. Y el instrumento más importante para dotar esos recursos a los gobiernos son los Presupuestos», ha sostenido.