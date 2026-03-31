El director general de Centros Concertados y Centros Privados del Govern, Xavier Güell, ha presentado su dimisión. Según han confirmado fuentes del departamento de Educación a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la renuncia al cargo ha sido por razones personales.

La dimisión de Güell llega poco después de que el ejecutivo catalán y las patronales de las escuelas concertadas cerraran un acuerdo en el que la Generalitat se compromete a invertir hasta 391 millones de euros entre 2026 y 2030 para mejorar la financiación de las escuelas concertadas. Se prevé que esta inversión se destine a los gastos de funcionamiento (con 193 millones), 156 al refuerzo de las plantillas y 42 para financiar las mochilas de aquellos alumnos que tengan necesidades específicas de apoyo educativo.

Las escuelas concertadas presentaron 78,000 firmas para que la ley de financiación de los centros educativos de Cataluña incluyera las necesidades de estos centros educativos.

Vicepresidente de Units per Avançar

Güell, que formaba parte del ejecutivo de Salvador Illa desde inicios de mandato, es vicepresidente de Units per Avançar, el partido con el cual el PSC se presenta en coalición a las elecciones desde hace años y que es heredero de la desaparecida Unió Democràtica de Catalunya. También es de Units per Avançar el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

El pasado octubre, ya dejó el cargo la secretaria de Mejora Educativa, Josefa Beltran. Beltran fue sustituida por Ignasi Giménez.

La dimisión de Güell fue adelantada por la agencia EFE. Varias fuentes consultadas por EFE mencionan que Güell llevaba semanas en la cuerda floja y podría ser que su sustituto no sea de la misma formación política. EFE también explica que el director general no era bien visto por sindicatos y patronales y que podría habersele apartado de las negociaciones de las últimas semanas con el sector.