El director general de Centres Concertats i Centres Privats del Govern, Xavier Güell, ha presentat la seva dimissió. Segons han confirmat fonts del departament d’Educació a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la renúncia al càrrec ha estat per raons personals.
La dimissió de Güell arriba poc després que l’executiu català i les patronals de les escoles concertades tanquessin un acord en el qual la Generalitat es compromet a invertir fins a 391 milions d’euros entre el 2026 i el 2030 per millorar el finançament de les escoles concertades. Es preveu que aquesta inversió vagi destinada a les despeses de funcionament (on es destinaran 193 milions), 156 al reforç de les plantilles i 42 per a finançar les motxilles d’aquells alumnes que tinguin necessitats específiques de suport educatiu.
Les escoles concertades van presentar 78.000 signatures perquè la llei de finançament dels centres educatius de Catalunya inclogués les necessitats d’aquests centres educatius.
Vicepresident d’Units per Avançar
Güell, que formava part de l’executiu de Salvador Illa des d’inicis de mandat, és vicepresident d’Units per Avançar, el partit amb el qual el PSC es presenta en coalició a les eleccions des de fa anys i que és hereu de la desapareguda Unió Democràtica de Catalunya. També és d’Units per Avançar el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.
L’octubre passat, ja va deixar el càrrec la secretària de Millora Educativa, Josefa Beltran. Beltran va ser substituïda per Ignasi Giménez.
La dimissió de Güell va ser avançada per l’agència EFE. Diverses fonts consultades per EFE esmenten que Güell feia setmanes que estava en la corda fluixa i podria ser que el seu substitut no sigui de la mateixa formació política. EFE també explica que el director general no era ben vist per sindicats i patronals i que podria haver-se’l apartat de les negociacions de les darreres setmanes amb el sector.