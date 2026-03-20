Carles Puigdemont ha exigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, que “escolti” els docents i “rectifiqui”. El president a l’exili ho ha dit en una piulada després de l’èxit de la protesta, que ha reunit als carrers de Barcelona a professors i metges, ambdós col·lectius en vaga.
L’èxit de la mobilització és indiscutible, contundent i suficient com perquè el Govern de la Generalitat rectifiqui. Un govern que no escolta no serà mai el govern de tothom. Ens hi va un dels pals de paller de la societat. Escolteu-los, president Illa. https://t.co/foJgN3TeH6— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 20, 2026
Unes 35.000 persones segons la Guàrdia Urbana
Segons el recompte que ha fet la Guàrdia Urbana, unes 35.000 persones, segons la Guàrdia Urbana –100.000, segons els organitzadors–, han coincidit davant del Parlament de Catalunya on les dues manifestacions han acabat. Ambdós col·lectius han llançat lemes i portaven pancartes fent valdre la seva funció en clau de país.
El 9 de març, el Departament d’Educació va tancar un acord amb els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) per la millora de les condicions laborals i salarials dels docents. L’acord entre sindicats i el Govern català, però, va néixer coix després perquè els altres tres sindicats de la Mesa Sectorial van rebutjar l’acord.
La jornada de mobilització, convocada per USTEC·STEs, Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical, s’ha iniciat amb talls a les carreteres. Segons l’USTEC, el sindicat majoritari del sector, el seguiment ha estat del 85%, mentre que la Generalitat l’ha rebaixat a prop del 40%.
Possible reunió dimarts
Davant l’èxit de la prostesta d’aquest divendres, els mestres han instat l’executiu de Salvador Illa a reunir-se amb el col·lectiu dimarts vinent a les 10 hores, a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. “Si no hi assisteix o si no mostra voluntat de reunir-se, aquest curs no acabarà amb normalitat”, ha avançat la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura.
L’altra mobilització que ha tingut lloc a la capital catalana ha estat la dels metges. Convocats pel sindicat Metges de Catalunya, els facultatius han protagonitzat la novena protesta des de l’octubre per reclamar millores laborals i “diàleg real”. Abans d’iniciar la marxa, prop de mig miler de professionals s’ha concentrat aquest divendres al matí a l’Hospital del Mar, des d’on han llegit un discurs reivindicant la sanitat pública i apel·lant al diàleg de la Conselleria de Salut