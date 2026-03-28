La variant d’Olot, una infraestructura que suma tres dècades d’endarreriment, pren forma. Aquest dissabte, la carretera que ha de servir per evitar el pas de trànsit massiu per aquests municipis de la Garrotxa ha estat presentada a Olot amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, després que s’hagi aprovat el projecte educatiu. El pressupost s’enfilarà fins a prop dels 472 milions d’euros i connectarà el túnel de Bracons i la C-37 amb l’autovia A-26.
La variant d’Olot i les Preses tindrà onze quilòmetres i vorejarà els dos municipis, amb dos viaductes i un 40% del traçat en túnels o soterrats. Les obres, si es compleix el calendari previst, s’iniciaran a mitjan 2027 i s’allargaran durant cinc anys. Illa ha parlat d’una obra “importantíssima” per a la comarca i Olot, i l’alcalde, Agustí Arbós, n’hi ha referit com a “dia històric” per a la ciutat, ha recollit l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Afectarà la plana agrícola de la Vall d’en Bas
No obstant això, el projecte té molts detractors, entre els quals pagesos i ecologistes. Durant la presentació a l’Ajuntament d’Olot, desenes de persones s’han manifestat. Convocada per Salvem les Valls, Garrotxa Viva i Unió de Pagesos, la protesta ha alertat que l’obra afectarà la plana agrícola de la Vall d’en Bas. “És un greu error en plena crisi ecològica”. Els manifestants portaven pancartes en les quals es podia llegir “carreteres plenes, aqüífers buits” o “això és un eix al servei de les càrnies”.
Un representant d’Unió de Pagesos i Salvem les Valls, Moisès Mont, ha criticat que la nova infraestructura afectarà l’aqüífer que alimenta gran part de la comarca. D’altra banda, la infraestructura comportarà que es creïn “més polígons industrials, més zones urbanitzables, més escorxadors i més indústria càrnia”, ha afirmat.
Algunes de les actuacions més complexes de l’obra seran la construcció d’un túnel de 2,7 km, que travessarà el turó de la Pinya i el soterrament de 900 metres al voltant de l’escola de Ventallat, a les Preses, i de 230 metres a la zona urbana d’Olot Nord. També estan previstos dos viaductes “per minimitzar l’impacte de la variant sobre el territori”: un sobre el riu Fluvià, de 540 metres, i un sobre el riu Ridaura, de 500 metres.
Les Preses, un coll d’ampolla
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que la variant permetrà reduir fins a un 90% el trànsit a les Preses, que ara s’ha convertit en un “coll d’ampolla”. El municipi està saturat pel trànsit, especialment en hores punta i caps de setmana. Per alguns carrers poden arribar a circular-hi fins a 18.000 vehicles diaris, detalla un estudi del Govern. Segons les previsions, la nova variant permetrà reduir entre un 60 i un 90% el trànsit a les Preses, i entre un 30 i un 45% a Olot.