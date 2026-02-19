El Govern i els Comuns han arribat a un acord de pressupostos en els quals Salvador Illa lliga la formació de Jéssica Albiach a l’espera dels moviments d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Tot i que l’acord no implica que l’executiu català tingui la majoria parlamentària per aprovar els acords, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat la signatura amb els Comuns i ha assegurat que és un “primer pas” cap als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Paneque, en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per l’ACN, ha afegit que des de l’executiu català se segueix treballant per sumar ERC al suport als pressupostos de la Generalitat i ha assegurat que la intenció del Govern català és tenir els pressupostos “el més aviat possible”.
Sobre un dels grans punts de l’acord com és l’habitatge, la consellera ha assenyalat que el pacte “va en la línia d’assegurar que les compres vagin vinculades a un ús residencial o a un lloguer assequible” i que és una eina que “a través de l’urbanisme, i del planejament, de caràcter temporal i delimitat geogràficament en les zones tensionades”.
El sindicat de llogateres, escèptic sobre aquest acord
L’acord signat pels Comuns i el Govern no ha caigut especialment bé al Sindicat de Llogateres, qui s’ha mostrat escèptic i assegura que l’acord té “limitacions serioses“. Des del sindicat alerten que la norma és “plena de forats” i demanen que la limitació sobre la compra especulativa d’habitatge sigui molt més clara. “Només s’ha de poder comprar un pis si és per a viure-hi”, etziben des del col·lectiu.
Des del sindicat lamenten que l’acord entre el Govern i els Comuns no ofereix “garanties” d’estabilitat per als llogaters, i asseguren que l’única solució és que “si algú compra un bloc de pisos sencer on viu gent, se l’ha d’obligar a fer contractes nous amb baixades de preu” i demanen que no caigui sobre els ajuntaments la responsabilitat d’aplicar la normativa, ja que això suposa “allargar terminis”. “Necessitem una llei aplicable, sense escletxes i que acabi de veritat amb l’especulació amb l’habitatge”, asseveren.