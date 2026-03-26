La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, també podria afegir i “de Girona”. I no per l’habitual acudit del Polònia, quan imita el president a l’exili, Carles Puigdemont, i la seva famosa crossa “I Girona, més”, sinó pel gran nombre de visites institucionals com a consellera a les comarques de Girona i, especialment, a la capital gironina. De fet, aquesta tirada cap a Girona ja va ser avançada per El Món, però la seva agenda entre l’any 2024 i 2025 rebla el clau. Unes dades que hi ha qui relaciona amb una estratègia per repetir la candidatura com alcaldable del PSC a Girona. Ja va ser la cap de llista en les eleccions municipals del 2023, i les va guanyar per 656 vots, tot i que no va obtenir l’alcaldia perquè va empatar en nombre de regidors amb la candidatura del cupaire Lluc Salellas, que va pactar amb Junts i ERC. El seu entorn assegura que de moment ni tan sols pensa en les municipals ni a repetir com a alcaldable, però és un horitzó que ningú descarta.
Siguin com sigui, la seva forta presència com a convidada a actes en terres gironines és confirmada per la resposta de Transparència a un ciutadà que n’ha demanat les dades pel que fa al període que va des de la seva presa de possessió, l’agost del 2024, fins al final de l’any 2025. Així s’ha sabut a quants d’aquests actes va assistir i en quants es va excusar. El Món ha tingut accés a la resposta. Comptat i debatut, la consellera Paneque, en aquest període va assistir com a convidada a 242 actes, dels quals 117 van ser a la demarcació de Barcelona i 79 a Girona, molt lluny dels 46 de la resta de vegueries, això és, Tarragona, Catalunya Central, Ponent, Pirineu i Aran, Penedès i Terres de l’Ebre. És a dir, el 48% dels actes van ser a Barcelona; el 32,64%, a les comarques de Girona i un 19%, a la resta de Catalunya. Per ciutats, a Barcelona van ser 93 actes i 52 a la ciutat de Girona.
Més de mil invitacions rebudes
Segons la documentació, la consellera va rebre 1.001 invitacions per a diferents actes des del seu nomenament com a consellera fins al desembre de 2025. Paneque en va acceptar 242. Les descartades ho van ser o bé perquè superaven “l’àmbit departamental”, o per “incompatibilitat amb altres reunions”, o bé per coincidència amb sessions del Parlament. En aquests últims casos, hi va assistir, per delegació, un representant del mateix departament o del seu àmbit d’acció, com ara el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o de l’Agència Catalana de l’Aigua o directors generals.
Les xifres són clares. De les 242 invitacions acceptades només 3 van ser a la vegueria del Pirineu Aran (1,24%); 6 a Terres de l’Ebre (2,48%) i a Tarragona (2,48%); 8 al Penedès (3,31%), 11 a Ponent (4,55%) i 12 a la Catalunya Central (4,96%). En canvi, Girona suposa el 32,64% de les assistències a actes per invitació i Barcelona, un 48,35%. Destaquen d’aquestes xifres que 52 de les 242 invitacions acceptades són a la mateixa ciutat de Girona.
Actes molt diversos: de Temporada Alta, a un festival de flamenc
La documentació lliurada pel departament inclou la descripció de l’acte, així com els motius de l’assistència o de no assistir-hi. Un dels motius que exclouen la presència de la consellera és que l’acte és d’un “àmbit no departamental”. Un argument utilitzat per a festivitats, celebracions o actes que no pertocarien a tasques de la seva conselleria. En canvi, per a la ciutat de Girona o la seva demarcació aquest “àmbit no departamental” és més relatiu. Per exemple, la consellera va presidir el Premi Prudenci Bertrana, la inauguració del Temporada Alta Festival, el sopar solidari de Càrites Girona, la inauguració del Festival de Flamenc de Girona, la Festa de la Mare de Déu del Pilar, el pregó dels actes de Setmana Santa a la capital gironina, els premis de Literatura Gastronòmica, la inauguració de Festival de Cinema de Blanes, la presentació del llibre La dignitat del Poble de Santa Eugènia de Ter –un antic municipi que ara és un barri de Girona–, la processó dels Dolors de Besalú, la trobada del Campus de Salut de Girona o un sopar solidari a Quart.
El departament subratlla que la consellera rep més invitacions de Girona
Davant aquestes dades, fonts de la conselleria subratllen dues coses: que Paneque assisteix a molts altres actes que no surten en la llista facilitada a través de Transparència –que només fa referència a les invitacions– i que rep més invitacions de les comarques gironines que d’altres zones. “La consellera dedica una gran part de la seva agenda a actes als quals no assisteix com a convidada, sinó com a organitzadora o convocant, perquè els munta la mateixa conselleria, que té moltes àrees i molta activitat, i aquests són per tot el país. Pel que fa a les invitacions, en rep moltes més del seu territori que d’altres zones, cosa que es tradueix en més assistències”, responen. “Aquest govern intenta atendre totes les peticions, ja sigui a través dels consellers i conselleres com dels diferents membres del Govern. A més, des dels mateixos departaments, en aquest cas Territori, es programen diferents accions. Per exemple aquest darrer mes la consellera ha assistit a actes a Lleida, a l’Ebre, a la Cerdanya, a la vall del Llord, Girona, l’Empordà, el Baix Llobregat, Barcelona, el Barcelonès, entre d’altres. És evident, però, que com a consellera de Girona i diputada, el gruix de les invitacions provenen justament d’aquest territori i per responsabilitat es procura atendre totes les peticions possibles”, rematen.