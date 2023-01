Puigdemont sospesa obrir un procés a Alemanya arran del Pegasus

La sospita que el govern espanyol hagués espiat el president Carles Puigdemont amb Pegasus durant el seu procés judicial a Alemanya ha obert una nova escletxa. La resposta del govern alemany tirant pilotes fora sobre aquesta possibilitat, el sumari del cas dels dos escortes de Puigdemont jutjats a l’Audiència Nacional i un informe del Parlament federal alemany sobre les condicions especials amb què s’ha d’autoritzar una intervenció de les comunicacions invasiva com aquesta.

A la vista d’aquesta nova situació, l’equip legal de Puigdemont, es planteja obrir un procés penal a Alemanya contra les activitats de l’espionatge espanyol. Ara com ara, estan recollint la prova i posant-la en relació amb el judici que va protagonitzar quan va ser arrestat a l’estat federat e Schleswig-Holstein l’any 2018. De fet, aquell procés va acabar amb l’alliberament del president després que la justícia germànica rebutgés extradir Puigdemont per un delicte de sedició i només obrir una possible causa per malversació.

Joc d’espies

En la preparació del cas ha estat clau el diputat i activista Andrej Hunko que va preguntar al ministeri de justícia alemany la possibilitat que s’hagués espiat el mòbil del president per part del Centre Nacional d’Intel·ligència espanyol (CNI). La resposta oficial de l’executiu alemany és treure’s les puces de sobre i contextualitza un possible espionatge en el marc de la col·laboració entre justícies europees. De fet, assegura que el cas va quedar en mans dels jutges i res van interferir les autoritats alemanyes. En aquest sentit, reclama la confidencialitat de la col·laboració judicial entre dos estats membres de la Unió Europea.

Ara bé, el sumari de cas dels dos Mossos d’Esquadra que l’acompanyaven el president exiliat quan va ser arrestat acredita la col·laboració entre el Centre Nacional d’Intel·ligència i els cossos de seguretat alemanys. Ressalta de la causa judicial que fins al punt, van mobilitzar les forces especials d’intervenció de la policia federal alemanya i els serveis de seguretat antiterrorista alemanys i espanyols. El fet que tinguessin clara la geolocalització i les rutes que agafaria per carretera el president apuntarien al fet que tenia el mòbil intervingut a través d’un programari espia.

El Parlament dóna la raó

Per altra banda, la defensa de Puigdemont ha tingut un suport excepcional. Un informe oficial del Bundestag, el parlament federal, titulat Sobre les activitats dels serveis secrets dels serveis d’intel·ligència estrangers a Alemanya i sobre la cooperació d’intel·ligència, datat l’any 2022, sense més concreció. Un document que detalla els límits legals d’una cooperació d’aquesta mena i com s’han d’articular aquesta obtenció d’informació. En aquest informe, s’explica que Espanya participa en programes conjunts amb altres països europeus i Alemanya de contraintel·ligència i vigilància, però lluny de permetre activitats com el Pegasus.

“Les activitats dels serveis secrets dels serveis d’intel·ligència estrangers a Alemanya són fonamentalment inadmissibles com a exercici de l’autoritat estatal estrangera, tret que la República Federal d’Alemanya ho permeti”, indica el document. “Permetre o tolerar aquestes activitats de vigilància”, continua, “requereix una base legal a causa de la seva rellevància amb els drets fonamentals”. El Parlament també exigeix diferenciar les vigilàncies a uns objectius concrets “de les activitats de vigilància dels serveis d’intel·ligència estrangers a Alemanya, que fins i tot poden ser punibles”. Amb aquests tres documents, la defensa de Puigdemont i de l’exili, dirigida per Gonzalo Boye està preparant una estratègia judicial per restablir els drets que es podrien haver afectat.