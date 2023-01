Bufetada a Espanya de la ponent de la comissió Pegasus a l’Europarlament

Dura crítica i dures exigències a Espanya de la ponent del comitè del Parlament Europeu que investiga l’ús Pegasus a la Unió Europea (UE), Sophie In’t Veld. L’eurodiputada no s’està per brocs i distingeix els dos supòsits on Pegasus s’ha utilitzat a l’Estat espanyol: per espiar membres de l’executiu espanyol de Pedro Sánchez i per l’afer “Catalangate”, és a dir, contra els líders civils i institucionals de l’independentisme, periodistes i advocats. Així mateix, insta l’Estat a resoldre de manera immediata la crisi existent al poder judicial. En aquest marc, Veld exigeix a Espanya a “aclarir del tot” els casos d’espionatge i oferir mesures judicials per compensar les víctimes.

L’eurodiputada liberal fa totes aquestes valoracions i exigències a l’esborrany difós aquest matí de recomanació a la Comissió Europea i al Consell. Espanya no és l’única que surt tocada. El document, al que ha tingut accés El Món, toca el crostó a quatre Estats més -Grècia, Polònia, Turquia i Xipre-. A tots els imputa “infraccions” sobre l’ús, vigilància i control dels programaris espia. En aquest sentit, conclou que la Comissió Europea no fa prou per abordar els programes espies que qualifica “d’amenaça a la democràcia”.

El ciberespionatge amb Pegasus de l’Estat espanyol, al punt de mira europeu/EUP

Tres peticions a Espanya i un avís

El document alerta que “encara que el marc regulador a Espanya sembla estar d’acord amb els requisits establerts als Tractats i a les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Europeu de Drets Humans, l’aplicació de fet planteja dubtes”. Així denuncia que “alguns diputats al Parlament han estat objecte d’atacs i certs advocats, polítics, activistes i periodistes van ser objecte d’atacs sense que existissin càrrecs penals ni amenaces imminents evidents per a la seguretat nacional”. Una descripció sobre els fets denunciats per membres del moviment independentista.

En aquest marc, la ponent posa deures a Espanya. Així reclama al govern de la Moncloa que “aporti plena claredat en els casos presumptes d’utilització de programes espia”. En segon terme que “garanteixi vies de recurs reals i significatives per a totes les víctimes, i que les investigacions judicials concloguin sense demora”. Una denúncia que el mateix advocat espiat i querellat, Benet Salellas, va expressar aquest divendres a la comissió d’investigació que va encetar la seva singladura al Parlament. I, en tercer lloc, que “resolgui urgentment la crisi actual del poder judicial”.