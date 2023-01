L’independentisme vol Puigdemont, Sánchez i Rajoy a la Comissió Pegasus

Els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, Junts i la CUP-NCG han registrat conjuntament una setantena de compareixents per incloure al pla de treball de la comissió d’investigació sobre Pegasus al Parlament, que es votarà aquest divendres.

Els tres grups parlamentaris han acordat una llista per fer venir al Parlament responsables polítics i representants de les empreses proveïdores; de la magistratura, d’institucions internacionals; de cossos policials; i experts en drets humans, advocats i periodistes; i experts especialitzats en seguretat, per avaluar el cas d’espionatge contra una seixantena de dirigents polítics, periodistes i persones de l’òrbita independentista. Un cas conegut com a CatalanGate.

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, passa per davant del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general | ACN

Ministres i exministres espanyols

Entre aquesta setantena de noms, destaquen el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; els ministres Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Nadia Calviño i Yolanda Díaz; Enric Millo, Teresa Cunillera i Maria Eugènia Gay; Mariano Rajoy i Soraya Saenz de Santamaría, Pablo Iglesias i Carmen Calvo, com a responsables polítics espanyols. També responsables del CNI com ara Félix Sans Roldan i Esperanza Casteleiro.

El comissari de Justícia

També proposen sentir com ho valoren el comissari de Justícia de la Comissió Europea, Didier Reynders; i membres del comitè Pegasus del Parlament Europeu, entre els quals hi ha qui va ser president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ara eurodiputat, i l’eurodiputada Diana Riba. Edward Snowden, l’analista que va filtrar dades de la NSA nord-americana; professionals vinculats a CitizenLab i responsables de les empreses NSO Group i Saito Tech també són alguns dels noms que apareixen a la proposta de pla de treball dels tres grups independentistes per a investigar Pegasus al Parlament. Esquerra Republicana, Junts i la CUP també volen fer preguntes al Parlament al fiscal general de l’estat espanyol, a responsables de la comissaria general d’informació tant dels Mossos com de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. I als advocats dels afectats per Pegasus, Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde i Benet Salellas.