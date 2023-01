L’Advocacia de l’Estat vol aplicar els desordres públics agreujats a Puigdemont

De la mateixa manera que ho ha reclamat la Fiscalia, l’Advocacia de l’Estat també reclama aplicar el nou delicte de desordres públics agreujats i el delicte de malversació al president a l’exili Carles Puigdemont. Així ho ha reclamat al jutge instructor del Procés, Pablo Llarena, en un recurs de reforma presentat pels lletrats de la Moncloa a la interlocutòria del passat 13 de gener on va retirar el delicte de sedició i va sol·licitar el processament per malversació i desobediència.

Així, en l’escrit de recurs registrat aquest dimecres, si bé defensa la petició de Llarena d’empaitar judicialment Puigdemont per desobediència i malversació agreujada, considera que també se l’ha de processar pel delicte de desordres agreujats. L’argument de la cap de la secció Penal dels lletrats de l’Estat, Rosa Maria Seoane, és que cal reclamar Puigdemont per desordres públics per tal que tot l’exili puguin ser jutjats en “situació de rebel·lia conjuntament amb la desobediència i la malversació“.

Seguiment de la fiscalia

L’escrit de la fiscalia arriba l’endemà del recurs de la fiscalia de Sala del Tribunal Suprem que també es va expressar en la mateixa línia. De fet, els fiscals Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, i Consuelo Madrigal, també reclamaven que s’apliqués el nou delicte perquè si no l’ordre constitucional quedava desprotegit. L’ofensiva, doncs, del ministeri públic i del cos de lletrats de l’Estat -de fet, el Tribunal Suprem va estimar la petició de sedició de l’advocacia de l’Estat és impedir el que Llarena en la seva interlocutòria va qualificar de “despenalització”.

Seoane retreu a Llarena que amb la seva interlocutòria “restringeixi el perímetre delictiu” amb el què podria actuar contra el president Puigdemont, i els consellers Antoni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí a més de la secretària general d’ERC, Marta Rovira. Tant la fiscalia com l’advocacia de l’Estat, doncs, contradiuen Llarena en la seva estratègia de no relacionar la sedició amb el nou tipus penal i mantenir la malversació agreujada i no optar per les versions del delicte més lleus.

