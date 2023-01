La fiscalia demana més temps al TSJC per acusar Jové i Salvadó per l’1-O

L’entrada en vigor de la reforma de la malversació també entrebanca el procés contra el portaveu d’ERC, Josep Maria Jové, i l’exdiputat Lluís Salvado. Tots dos tenen la causa oberta davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arran de la macrocausa del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, el primer que va obrir una investigació contra el referèndum del Primer d’Octubre i que va alimentar les causes a l’Audiència Nacional i al Tribunal Suprem.

Aquest matí, la fiscalia superior de Catalunya, en veu del tinent fiscal Pedro Ariche, ha registrat un escrit davant el Tribunal per demanar una pròrroga del termini de fins a 30 dies. És a dir, més temps per formular l’escrit d’acusació en un sumari on és clau el delicte de malversació de cabals públics. De fet, tan Ariche com el fiscal superior de Catalunya, Francesc Bañeres, ja van apuntar aquesta demora en presentar la qualificació en la trobada que van mantenir amb el fiscal general de l’Estat, Álvaro García, el passat dimarts en l’acte de la jura dels nous fiscals destinats a Catalunya.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, conversa amb el president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové / ACN

Una incidència rellevant

En el seu escrit, al que ha tingut accés El Món, la fiscalia argüeix que l’entrada en vigor de la reforma pot tenir una “incidència rellevant en la formulació específica d’un dels il·lícits que s’atribueixen a Jové i Salvado” i les seves “conseqüències punitives”. En aquest sentit, el ministeri públic remarca que d’acord amb la descripció de la nova norma s’ha de realitzar una “determinada redacció del relat fàctic de cara a satisfer les exigències típiques dels nous preceptes que es podrien aplicar”.

D’aquí que demanen que l’examen jurídic del nou precepte no es pot fer de manera individual i cal aplicar el “principi instrumental d’unitat d’acció” en “garantia de la seguretat jurídica”. En aquest sentit, justifiquen que cal una resposta unitària interpretativa “integral” per part del ministeri públic abans de formular l’acusació per tenir clar el posicionament del ministeri públic. Així subratlla que no es poden basar les noves acusacions en un simple “escrit d’al·legacions” en el cas especial de la sentència del Procés sinó que hi ha una variabilitat de casos que s’han d’encabir en la nova interpretació que en faci el ministeri públic del nou redactat del delicte. Per tant, l’acusació a Jové i Salvadó, va per encara un mes.