La Moncloa respecta la decisió de Llarena i el PP parla de “favors” retornats

El govern espanyol ha reaccionat amb certa indiferència a la decisió del magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, d’eliminar el delicte de sedició del processament contra el president català a l’exili, Carles Puigdemont, i la resta d’exiliats. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que l’executiu de Pedro Sánchez “respecta” la resolució. Més vehement ha estat el PP, que ha posat el crit al cel i ha aprofitat l’anunci del Suprem per carregar contra Sánchez.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha ironitzat sobre el possible retorn de Carles Puigdemont i ha carregat contra Pedro Sánchez. “Va dir que portaria Puigdemont a Espanya i ho complirà”, ha dit. “El que Sánchez no va dir és que el portaria amb una catifa vermella”. Bendodo també ha recordat que la secretària general d’ERC, Marta Rovira, “pot tornar a Espanya en qualsevol moment” després de la modificació de l’euroordre.

Marlaska demana respecte per les resolucions judicials

Marlaska, que ha arribat a primera hora al Congrés dels Diputats per assistir a unes jornades sobre seguretat viària, ha defensat que cal “respectar les resolucions judicials”, que s’han de “complir en els seus termes”. Després de la reforma del Codi Penal que deroga la sedició, Llarena ha optat per fer caure el delicte de les euroordres contra Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Marta Rovira, tot i que els manté a tots el de desobediència i als tres primers el de malversació.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / Europa Press

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertat que amb la resolució de Llarena s’estan “retornant els primers favors” i ha augurat que en els pròxims mesos es produiran més novetats que “gelaran la sang”. La dirigent popular ha acusat el govern espanyol de pagar els favors rebuts des de l’independentisme català. “Aquesta és una de les primeres contrapartides de tot el que durant anys el govern de Sánchez ha estat pactant d’esquena a tota Espanya”, ha etzibat.

Aragonès celebra la retirada de la sedició

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat la retirada de la sedició de les euroordres contra l’exili i s’ha limitat a mostrar el “màxim respecte” per la seva “estratègia de defensa” de cara als pròxims mesos. “No seré jo qui digui [a Puigdemont] què ha de fer. De la mateixa manera que hem dit que el procés de negociació no es fa per una persona ni en nom d’una persona, correspon pronunciar-se a ell”.