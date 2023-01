Llarena retira sedició de l’euroordre a Puigdemont però li manté malversació

El jutge instructor del cas del Procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha decidit finalment aplicar la derogació de la sedició i ha eliminat el delicte del processament contra el president Carles Puigdemont i la resta d’exiliats. Ara bé, manté el processament pels delictes de malversació i desobediència. En la seva interlocutòria, el magistrat raona que la derogació de la sedició planteja un “context proper a la despenalització” dels fets investigats perquè no encaixen en la figura dels desordres públics agreujats. Així, deixa sense efecte les euroordres actuals per sedició, però ordena nacional de cerca i captura de Puigdemont, d’Antoni Comín i Lluís Puig per malversació i desobediència.

En aquest marc, també posposa la decisió d’emetre una nova euroordre contra Puigdemont i els altres dos acusats de malversació a la resolució dels tribunals de la Unió Europea sobre la immunitat parlamentària i la qüestió prejudicial que es resoldrà en primera instància el proper 31 de gener. La interlocutòria, de 71 pàgines, també retira la sedició per l’exconsellera Clara Ponsatí i l’exsecretària general d’ERC, Marta Rovira, però els hi manté el delicte de desobediència. Amb aquestes modificacions, Llarena adapta la seva estratègia per empaitar l’exili a la reforma del Codi Penal pactada pel govern espanyol de PSOE i Podem amb ERC.

Nova reforma, nova interpretació

En la seva resolució, el jutge Llarena argüeix que amb la derogació de la sedició entra en joc el delicte de desobediència. Així considera que els fets pels quals instrueix la causa contra Puigdemont, Comín, Rovira i Ponsatí es poden encabir en aquest delicte. És més, Llarena afirma que els delictes de desordres públics tampoc encaixarien en els fets pels quals processa els líders del Procés a l’exili. Ni la seva formulació antiga, ni en la nova fórmula de desordres públics agreujats acordada en la reforma. En aquest sentit, Llarena admet que la reforma no buscava imposar penes més baixes sinó despenalitzar les conductes que es podien interpretar com a sedició.

Per contra, el jutge afirma que no s’ha de modificar sinó mantenir-se el processament de Puigdemont, Comín i Puig per un delicte de malversació de cabals públics, perquè considera que la reforma del delicte no afecta els fets investigats en el sentit d’eliminar o minorar la pena prevista a la tipificació que avui ha entrat en vigor.

Noves Euroordres a l’espera

En la seva interlocutòria, el jutge deixa sense efecte les euroordres, i les ordres estatals i internacionals de detenció, que estaven dictades contra els cinc processats declarats en rebel·lia, davant la reforma dels tipus penals que se’ls atribuïen i que en van motivar l’emissió, que comunicarà als òrgans judicials d’execució de Bèlgica i Itàlia. En el mateix sentit, acorda una nova ordre de cerca i captura i ingrés a la presó de Puigdemont, Comín i Puig pels delictes de malversació de cabals públics i desobediència pels quals manté ara el seu processament.

Pel que fa a l’emissió de noves euroordres i ordres internacionals de detenció amb fins d’extradició contra els tres esmentats, com que són els únics als quals s’atribueix ara la comissió de fets que poden ser castigats amb pena de presó, el jutge Llarena posposa la decisió que el Tribunal General de la Unió Europea decideixi sobre l’eventual retirada de la immunitat parlamentària dels dos primers, i que el Tribunal de Justícia de la UE resolgui la qüestió prejudicial plantejada pel magistrat. La primera sentència serà dictada el proper 31 de gener.