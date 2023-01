La fiscalia prepara un document per encarar la nova malversació

La Fiscalia General de l’Estat prepara amb “celeritat però amb calma i consens” un document per fixar la posició davant el nou redactat del delicte de malversació. Fonts del ministeri públic asseguren que no es poden entretenir gaire però que cal mirar amb serenor la reforma per modificar tant les condemnes, com la dels líders del Procés, com les qualificacions de casos en marxa o pendents de judici, com és el dels imputats en la macrocausa del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona que afecta, entre d’altres, els dirigents d’ERC, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, dels qui la seva qualificació encara aniria per llarg.

De fet, la Fiscalia també té present que, si fa o no fa, es torna al delicte de malversació d’abans del 2015, és a dir, anterior a la reforma que va dur a terme el PP. Ara, amb el redactat aprovat per l’acord entre PSOE i ERC, que entra en vigor aquest dijous, començaran les peticions de revisió de penes. De moment, la fiscalia no té clar quin instrument utilitzar, si una ordre, una recomanació o una instrucció. Però, en tot cas, el ministeri públic actuarà amb rapidesa.

Els nous fiscals destinats a Catalunya abans de prestar el jurament/Quico Sallés

Connexió amb els Mossos d’Esquadra

Per altra banda, el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha presidit aquest migdia la jura dels nous fiscals destinats a Catalunya en un acte solemne al Palau de Justícia de Barcelona. Acompanyat del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, del Fiscal Superior de Catalunya, Francesc Bañeres, i de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart així com els caps dels cossos i forces de Seguretat de l’Estat a Catalunya.

Precisament, García Ruiz, ha demanat expressament, i en un to especialment conciliador, que els nous fiscals, una desena, col·laborin amb els Mossos d’Esquadra. Així mateix, els ha recordat que “fora de la llei no hi ha res”. En aquest marc, ha demanat que aquesta col·laboració sigui fluïda amb la resta de les administracions.