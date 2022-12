La Fiscalia interpretarà la nova malversació “com cregui convenient”

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, no s’ha pronunciat sobre els efectes que tindrà en els condemnats i acusats per l’1 d’Octubre la reforma del delicte de malversació al Codi Penal, tal com explica l’ACN. Segons argumenta, vol ser prudent i esperarà a conèixer els detalls i les conseqüències de la nova norma abans de fer cap valoració. García Ortiz ho ha dit després d’una reunió aquest dimarts amb la Fiscalia Superior de Catalunya a la Ciutat de la Justícia i ha aprofitat per recordar que la fiscalia “complirà la llei i la interpretarà de la forma que cregui convenient”. El fiscal general ha assenyalat que el Ministeri Fiscal sap que “qui ha de legislar són les Corts” i ha mostrat el seu respecte a la divisió de poders.

El fiscal esperarà a conèixer com “es planteja la reforma”

El fiscal general de l’Estat ha insistit que, abans de fer cap hipòtesi, els juristes han d’analitzar el text legal i, per això, ha rebutjat fer cap pronòstic sobre com afectarà la reforma de la malversació als independentistes condemnats i acusats pel referèndum del 2017. García Ortiz, que ha afirmat que el Ministeri Fiscal encara no ha pogut veure els escrits de la nova norma, ha dit que “l’activitat del fiscal no depèn de la iniciativa del fiscal, sinó del que demandin els tribunals”. Per això, ha assegurat que, fins que no coneguin la lletra petita, no es podrà veure “com es planteja la reforma i en què pot afectar i de quina forma”. Quan això estigui clar, serà quan la fiscalia decideixi “si necessita més temps o no” per a presentar els escrits d’acusació.

Fotografia de la Fiscalia General de l’Estat

L’exemple del “només sí és sí”

Álvaro García Ortiz ha posat d’exemple la recent reforma del Codi Penal i la llei del “només sí és sí”, que ha provat que “és millor tenir una prudència abans d’aventurar-se a fer judicis de valor”. Així i tot, ha assegurat que “la fiscalia complirà la llei i la interpretarà de la forma en què entengui que ha de fer-ho”.

Només les Corts poden fer lleis

També s’ha referit a la tramitació urgent de la llei i al fet que no s’hagi plantejat demanar informes als òrgans consultius, entre els quals el Consell Fiscal, i ha explicat que les lleis tenen “moltes formes i camins legislatius”. En aquest sentit, ha recordat que és responsabilitat de les Corts “fer les normes” i que “a qui li correspon aplicar-les és als fiscals” i ha dit que aquest repartiment de rols no canvi per molt que el camí de producció que se segueixi sigui diferent. Finalment, García Ortiz ha expressat el respecte absolut del Ministeri Fiscal a la divisió de poders a l’Estat.