La llei del ‘només sí és sí’ s’estrena a Catalunya amb una pena més baixa

Catalunya ja ha dictat la primera sentència a un acusat de violació avalada amb la llei del ‘només sí és sí’. L’Audiència de Girona ha imposat una pena més baixa a un home, acusat de violar una donar a Blanes el gener de 2018, argumentant que s’ha de decantar “necessàriament” per la legislació actual perquè és “clarament més beneficiosa per al reu”. A més, aquest dimarts, el Tribunal Suprem ha assegurat que no unificarà criteris en l’aplicació d’aquesta nova legislació, tal com demanava el Ministeri d’Igualtat, i demana estudiar-ho “cas per cas”.

L’Audiència de Girona ha condemnat l’acusat a 2 anys i mig de presó per violació amb els atenuants de reparació del dany i dilacions indegudes. El Codi Penal actual situa la pena (amb les atenuants) entre els 2 anys i 4 anys menys 1 dia de presó, mentre que, amb l’anterior, el processat s’enfrontava a una condemna d’entre 3 anys i 6 anys menys un dia. La sentència imposada per l’Audiència de Girona es converteix en la primera condemna a la baixa per aplicació de la llei del ‘només sí és sí’ que transcendeix a Catalunya.

Dues manifestants denuncien a la plaça Sant Jaume de Barcelona l’alliberament dels membres de ‘la Manada’ el 21 de juny de 2018 | ACN

El TS contradiu la Moncloa i no unificarà criteris

Aquest mateix dimarts, el Tribunal Suprem (TS) ha decidit elevar la pena als dos exjugadors del club de futbol de l’Arandina que van ser condemnats a tres i quatre anys de presó. Ara, en un comunicat i sense facilitar la sentència, el Suprem ha condemnat els exfutbolistes, acusats d’haver agredit sexualment una noia de 15 anys el novembre del 2017, a 9 anys de presó perquè, tal com demanaven les defenses en un recurs, ha eliminat un dels atenuants. Així i tot, ha advertit que la pena imposada hauria estat de 10 anys que demanava la Fiscalia, però ha sigut d’un any menys perquè s’ha acollit a la llei del ‘només sí és sí’.

A la nota, el Suprem explica que al seu entendre la nova legislació podrà aplicar-se en benefici del reu quan els tribunals fixin ara una pena inferior a la que estava establerta abans de la llei, però ho haurà de fer “analitzant cas per cas, i no de forma global”. Així, el TS no accepta el que demana el Ministeri d’Igualtat i ha assenyalat que no unificarà criteris per a les condemnes i revisions de penes.