Una víctima d’abusos: “Porto 24 anys en silenci, vull que la gent es tregui la por”

“Porto 24 anys en silenci, vull que la gent es tregui la por”. Amb aquestes paraules Marc Pedraza, exalumne de l’escola Baltasar Segú de Valls, ha fet públic que un professor del centre va abusar d’ell i de diversos companys quan feia cinquè de primària. Pedraza està convençut que hi podria haver una desena més d’afectats. Per això ha decidit fer un pas endavant i trencar amb el silenci que hi havia al voltant del cas, ja que era vox populi que el docent havia abusat d’alguns alumnes.

Pedraza, que dilluns presentarà una denúncia amb dos companys més, ha explicat la seva història en l’acte organitzat per l’Associació Famílies Abusos Sexuals Infantils Tarragona (Afasit). Acompanyat de familiars, amics i excompanys de classe, Pedraza ha relatat com el professor va abusar d’ell de manera continuada quan només tenia vuit anys. Fins fa dos mesos no ho havia explicat a ningú de la seva família. El jove només ho havia compartit amb les seves parelles per justificar les “pors” que té.

Marc Pedraza i un company de classe en l’acte on ha denunciat que van patir abusos / ACN

Pedraza havia bloquejat els abusos que va patir

Ha confessat que havia bloquejat els abusos patits i que fa tres anys, arran d’una situació d’estrès laboral, va ressorgir tot. “El meu cap ho havia bloquejat, no vol dir que no hi penses, sabia el que havia patit i era conscient que tard o d’hora em passaria factura”, ha reconegut. Pedraza ha necessitat ajuda psicològica i fins ara no s’ha sentit amb força per fer-ho públic. Es va posar en contacte amb un altre company de classe, en Lucas, que també va confessar haver estat víctima del professor. “He decidit donar la cara, se m’ha remogut tot amb el pas que ha fet en Marc, hem de fer tots força”.

Cap dels dos s’havia atrevit a parlar dels abusos perquè fa dues dècades no es parlava obertament d’aquesta mena de situacions. Una tercera companya, que sí que ho va denunciar, va ser ignorada. “Va ser valenta en aquell moment i ho va dir, però ningú se la va creure, en aquells anys, era poc comú que creguessin a uns nens”, ha lamentat. I això que circulaven rumors entre la comunitat educativa i el municipi sobre aquest professor.