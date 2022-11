Boye aprofita el judici de la immunitat per denunciar irregularitats de Llarena

Primera vista crucial sobre la immunitat de l’exili amb acta d’eurodiputat. Aquest dijous a la sala blava del Tribunal General de la Unió Europea, l’advocat de la defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha argüit que les euroordres contra el president exiliat i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, que va emetre el magistrat instructor del Tribunal Suprem en la causa del Procés, Pablo Llarena, es van tramitar de forma “irregular”.

L’eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí, a la seva arribada a l’Eurocambra amb els també eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín (ACN)

Boye ha recordat que Llarena va sol·licitar les euroordres entre el 14 d’octubre i el 9 de novembre de 2019, pocs dies després que l’eurodiputada d’ERC, Diana Riba, i 37 eurodiputats més sol·licitessin al llavors president del Parlament Europeu, David Sassoli, la defensa de la immunitat de Puigdemont, Comín i Junqueras. Les dues euroordres van sorgir arran de la sentència del Procés que va condemnar els líders independentistes a gairebé 100 anys de presó.

Una primera part

La sessió d’avui ha estat el preàmbul de la que es viurà demà davant el mateix tribunal per tal de defensar la immunitat dels eurodiputats exiliats. La vista serveix per escatir si el Parlament Europeu va actuar de forma correcta després d’acceptar el suplicatori sol·licitat per Llarena per poder jutjar Puigdemont. Segons l’advocat, l’Eurocambra hauria pogut evitar l’emissió de les euroordres si el llavors president del Parlament Europeu, David Sassoli, hagués defensat la seva immunitat.

La vista d’avui se centrava en Puigdemont i Comín, pel rebuig a la petició de protecció d’immunitat que va presentar l’eurodiputada d’ERC Diana Riba en nom d’ells dos. L’objectiu és anul·lar la decisió de Sassoli de descartar la defensa de la seva immunitat com a eurodiputats davant les ordres europees de detenció i entrega (OEDE) emeses per Llarena. Una de les bases de la defensa és que Llarena va tramitar aquestes euroordres de manera irregular perquè no era el jutge predeterminat per llei. També que la mateixa Junta Electoral Central els hi va reconèixer la condició d’eurodiputats quan van ser inclosos com a candidats i, per tant, gaudien d’immunitat automàtica quan van ser escollits. Un argument que l’advocacia de l’Estat espanyola, part adherida en la demanda, contrarèplica assegurant que no figuraven en la llista emesa dels escollits.

L’Eurocambra es defensa

L’advocacia de l’Estat i la defensa del Parlament Europeu han defensat l’actuació de Sassoli i rebutjant els punts que ha plantejat Boye. Així convenen a qualificar d’irregular la carta de Diana Riba i la resta dels 37 eurodiputats perquè aquesta mena de documents han de ser emesos pels mateixos afectats i no per altres membres de la cambra.

A més, el Parlament considera que la missiva en si no hauria generat efectes jurídics, sinó que es tractaria d’un document merament informatiu. Alhora, l’advocacia de l’Estat creu que els eurodiputats independentistes estarien dirigint arguments contra la justícia nacional i, per tant, el Parlament Europeu no tindria competència per tractar aquesta qüestió.