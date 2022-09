Llarena clou el sumari contra Anna Gabriel

Ni una setmana ha esperat el magistrat del Tribunal Suprem instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, per concloure cel sumari de l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel. La líder cupaire, que ha estat exiliada a Suïssa els darrers cinc anys, va prestar declaració davant el jutge el passat 14 de setembre. Deu minuts de declaració que han estat prou per processar-la per un delicte de desobediència tal i com establia la interlocutòria del mateix magistrat el passat 21 de març de 2018.

La resolució del jutge Llarena implica que s’ha d’elevar la causa a la Sala Penal del Tribunal Suprem perquè revisi a la conclusió, tot i que hi ha un termini de quinze dies per tal que les parts hi diguin la seva. De fet, tot apunta que el Suprem es traurà les puces de sobre i remetrà la causa al jutjat que correspongui, com així va passar amb l’exconsellera Meritxell Serret que haurà de ser jutjada pel Tribuna Superior de Justícia de Catalunya.

Part dispositiva de la interlocutòria de Llarena concloent el sumari d’Anna Gabriel/QS

Des del 2018

En la interlocutòria, de només quatre pàgines, Llarena detalla que el processament es va dictar el 21 de març de 2018, quan estava convocada a declarar juntament amb la seva companya de files, Mireia Boya. La causa es va paralitzar en considerar que es trobava en rebel·lia, perquè la cupaire va exiliar-se a Suïssa on ara té feina i responsabilitats polítiques en un sindicat. Tot i això, Gabriel va recórrer el processament i un mes després el Suprem va confirmar la seva situació com imputada.

No va ser fins el passat 19 de juliol, i després d’un canvi de defensa i d’estratègia, Gabriel es va personar davant el jutge Llarena que la va citar per prestar declaració el 14 de setembre. Aíxí mateix, va dictar llibertat provisional amb l’única condició que havia de deixar un contacte i un canal de comunicació quedant a disposició de l’autoritat judicial. Ara, després de la declaració només calia fer indagatòries molt concretes com ara demanar el seu full històric d’antecedents penals. Cap de les parts, ni el ministeri fiscal, ni la defensa, ni l’advocacia de l’Estat ni les acusacions populars han demanat més indagacions ni més perquisicions. Per tant ara toca remetre la instrucció a la sala per tal que determini cap a quin jutjat ha d’anar la causa.