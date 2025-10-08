“Vostè té un Govern que viu de renda”. Aquesta ha estat l’estora de benvinguda del president del grup parlamentari d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, en la seva rèplica al discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb què va obrir ahir el debat de política general a la cambra catalana. Jové, que s’ha vantat que el seu partit “marca l’agenda política del país”, ha assegurat que Illa “viu dels rèdits de l’acord d’investidura” i del crèdit del Govern de Pere Aragonès que “tant van menystenir”. “Se li acaba el temps, més aviat, està en temps descompte”, ha advertit després d’assenyalar que no té pressupostos ni avança la negociació del finançament singular.
A més, l’ha acusat de tenir la complaença dels poderosos a canvi d’asserenar les aigües polítiques de Catalunya. “Vostè no ha posat en marxa Catalunya, perquè ja ho estava, ara no l’aturin”, ha arguït. Jové li ha reclamat “més consensos” i ha retret que el Govern no tingui “tremp”. “Si no hi ha nou finançament no ens asseurem a parlar de pressupostos ni aquí ni a Madrid”, ha alertat. “El finançament singular no és un caprici partidista”, ha insistit i ha raonat que és un projecte de “justícia social i de sobirania nacional”. En aquesta línia, Jové ha aprofitat per presumir que el seu partit “marca l’agenda” amb el finançament, amb el català o el traspàs de Rodalies.
En el torn de rèplica, Illa ha defensat el projecte espanyol de la Transició, tot i que “res està escrit en pedra”. Tot i això, ha reconegut desacomplexadament que a “Catalunya hi ha un conflicte polític”. El president ha assegurat que tant el Govern com el PSOE a Madrid, i l’executiu de Pedro Sánchez, treballen en el nou finançament. “Hi estem treballant”, ha ressaltat. En la mateixa línia, Illa ha anunciat que aquest dimarts el Govern va arribar un acord “important” amb la SAREB, per “gestionar el patrimoni que té a Catalunya, 13.000 habitatges i 300 solars”. Jové s’ha compromès d
Catalunya lliure vs Catalunya pura
Ara bé, Jové ha dedicat gran part de la seva intervenció a reflexionar en veu alta sobre l’estat actual de l’independentisme. De fet, ha remarcat que “no defallirem” tot i el fiasco del Primer d’Octubre quan ha asseverat que “es va estar a punt de tombar un règim com el del 78”. Aprofitant aquesta línia ha entrat en el debat de la immigració contraposant-lo amb l’objectiu de l’independentisme. De fet, ha descrit el projecte independentista com un “projecte il·lusionant, democràtic i inclusiu, defugint l’essencialisme”. “Un país el fa la seva gent, no hi ha nació sense història, però tampoc sense voluntat de ser”, ha exclamat. “Res més lluny de la Catalunya lliure que la Catalunya pura”, ha sentenciat.
Jové ha carregat fort contra el règim del 78 i la “putrefacció” de la judicatura amb tribunals que prevariquen perquè no apliquen la llei d’amnistia. “Hi ha jutges que prevariquen i altres que actuen pels interessos de la dreta i l’extrema dreta, això s’ha de dir”, ha afegit. D’aquí ha demanat que Illa “deixi de ser el portaveu del PSOE”. “El finançament és la clau de volta de la legislatura”, ha tornat a insistit per això ha demanat que “es deixi la pell” per aconseguir el finançament singular.