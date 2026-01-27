El TC manté Puigdemont a l’exili

Com era d’esperar, el Tribunal Constitucional, per unanimitat ha decidit mantenir activa l’ordre de detenció del president a l’exili Carles Puigdemont. D’aquesta manera, el líder de Junts no pot tornar a Catalunya sense risc a ser arrestat, mentre no es decideixi el seu recurs d’emparament per la no aplicació de la llei d’amnistia en la causa del Procés que actualment encara es troba en instrucció i en mans de Pablo Llarena, el magistrat del Tribunal Constitucional.
El plenari havia de resoldre les tres peticions d’aixecament de les mesures cautelars, contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. Tots tres van demanar l’aplicació de l’article 56.6 de la llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC) que permet la suspensió de les mesures cautelars. En el cas de Puigdemont, la ponent ha estat la magistrada catalana i progressista Laura Díez, mentre César Tolosa ho ha estat en el cas de Puig i en la petició de Comín li ha tocat al magistrat Enrique Arnaldo, tots dos conservadors i contraris a l’amnistia. El TC compra el raonament de la fiscalia i ha decidit desestimar l’aixecament de les mesures a l’espera de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l’amnistia.
