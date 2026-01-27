El TC mantiene a Puigdemont en el exilio

Como era de esperar, el Tribunal Constitucional, por unanimidad ha decidido mantener activa la orden de detención del presidente en el exilio Carles Puigdemont. De esta manera, el líder de Junts no puede regresar a Cataluña sin riesgo de ser arrestado, mientras no se decida su recurso de amparo por la no aplicación de la ley de amnistía en la causa del Procés que actualmente aún se encuentra en instrucción y en manos de Pablo Llarena, el magistrado del Tribunal Constitucional.

El pleno debía resolver las tres peticiones de levantamiento de las medidas cautelares, contra Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín. Los tres solicitaron la aplicación del artículo 56.6 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que permite la suspensión de las medidas cautelares. En el caso de Puigdemont, la ponente ha sido la magistrada catalana y progresista Laura Díez, mientras César Tolosa lo ha sido en el caso de Puig y en la petición de Comín le ha tocado al magistrado Enrique Arnaldo, ambos conservadores y contrarios a la amnistía. El TC apoya el razonamiento de la fiscalía y ha decidido desestimar el levantamiento de las medidas a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía.

