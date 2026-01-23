De Jové a Puigdemont, nuevo exceso de solicitudes por la amnistía en el TC

La ley de amnistía vuelve a llenar la agenda del Tribunal Constitucional del pleno previsto para la próxima semana. Los magistrados deberán decidir sobre la aplicación de la ley del olvido penal para el independentismo a líderes de los dos partidos independentistas con más diputados en el Parlamento, Junts per Catalunya y ERC. De hecho, el TC analizará dos cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por dos tribunales y tres solicitudes de levantamiento de medidas cautelares.

En concreto, el alto tribunal constitucional analizará el futuro procesal del actual líder de los republicanos en la cámara, Josep Maria Jové y el gerente de la formación, Lluís Salvadó, así como el levantamiento de las órdenes de detención del presidente en el exilio, Carles Puigdemont y de los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín. También evaluarán el caso de Daniel, un condenado a cuatro años de prisión por desórdenes en Madrid tras la publicación de la sentencia del Procés.

Josep Maria Jové en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña, 09-10-2024 / Mireia Comas

Jové y Salvadó, a definitiva

El primer caso en el orden del día es la deliberación de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la aplicación de la amnistía a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. De hecho, es la derivada de la instrucción del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que abrió la causa madre del Procés. A casi la totalidad de los investigados, una cuarentena, ya se les ha aplicado la amnistía. Solo dos continúan procesados, Albert Royo y Roser Clavel, presidente y secretario general del Diplocat, por un supuesto y extraño delito de prevaricación por un contrato de limpieza de la entidad de Diplomacia Pública.

La ponente de la cuestión es la magistrada Maria Luisa Balaguer, del sector progresista. Todo apunta a que su opinión avalará completamente la aplicación de la amnistía a los dos republicanos porque la magistrada considera que las dudas del TSJC fueron aclaradas en la sentencia del TC que avalaba la amnistía. Balaguer también será la encargada de presentar a deliberación su ponencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la sección 23ª de la Audiencia de Barcelona, sobre la aplicación de la ley a Dani, condenado a 4 años de prisión por desórdenes en octubre de 2019 a raíz de la sentencia del Procés.

Levantamiento de las medidas

Por otra parte, el pleno deberá resolver las tres solicitudes de levantamiento de las medidas cautelares, las órdenes de detención dictadas por el magistrado Pablo Llarena contra Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín. Los tres han solicitado la aplicación del artículo 56.6 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que permite la suspensión de las medidas cautelares. En el caso de Puigdemont, la ponente será la magistrada catalana y progresista Laura Díez, mientras que César Tolosa lo será en el caso de Puig y en la solicitud de Comín le toca al magistrado Enrique Arnaldo, ambos conservadores y contrarios a la amnistía. Todo apunta a que el TC desestimará el levantamiento de las medidas a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía.