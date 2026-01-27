El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la cuestión de inconstitucionalidad que presentó la sala penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la aplicación de la amnistía contra el líder de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, y Josep Lluís Salvadó, gerente del partido, procesados por desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos; y contra la exconsellera de Cultura, Natàlia Garriga Ibáñez, acusada por delito de desobediencia grave a autoridad judicial. El plenario reunido hoy también ha rechazado la cuestión presentada por la Audiencia de Madrid sobre un joven condenado por desórdenes públicos. El TC cree que ya ha sido algo aclarado en la sentencia que avalaba la ley en el sentido de que debía aplicarse tanto a los que apoyaban el Proceso como a los que se oponían.

Natàlia Garriga en una imagen de archivo / EP

La ponente de la resolución, la magistrada progresista María Luisa Balaguer Callejón, ha convencido a sus compañeros de togas para inadmitir por unanimidad la cuestión presentada por un clamoroso defecto de forma. En concreto, ha sido inadmitida en aplicación de la doctrina sobre la «simultaneidad indebida» por haber interpuesto la prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Dos vías incompatibles, a pesar de los esfuerzos del expresidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, de presentarlas igualmente.

Esperando al TJUE

De hecho, el TSJC alegaba que la cuestión presentada ante la justicia europea solo se refería a la malversación. Pero el TC responde que la preeminencia es del TJUE porque la incompatibilidad de la ley española con la europea es la que marcaría la inaplicabilidad de la ley. Por lo tanto, solo podía presentarla al TJUE y no a los dos tribunales a la vez. De esta manera, el TC ya ha impedido llevar a una nueva cuestión de inconstitucionalidad a la espera de la inminente resolución de las cuestiones prejudiciales presentadas ante la justicia europea. Una resolución que las defensas ven con optimismo tras la opinión favorable a la legalidad europea de la ley del olvido penal para el independentismo expresada por el abogado general del TJUE.