El Ple del Tribunal Constitucional ha tombat la qüestió d’inconstitucionalitat que va presentar la sala penal i civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l’aplicació de l’amnistia contra el líder d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i Josep Lluís Salvadó, gerent del partit, processats per desobediència, prevaricació, malversació de cabals públics i revelació de secrets; i contra l’exconsellera de Cultura, Natàlia Garriga Ibáñez, acusada per delicte de desobediència greu a autoritat judicial. El plenari reunit avui també ha tombat la qüestió presentada per l’Audiència de Madrid sobre un jove condemnat per desordres públics. El TC creu que ja ha estat cosa aclarida en la sentència que avalava la llei en el sentit que s’havia d’aplicar tant els qui feien costat al Procés com als que s’hi oposoven.
La ponent de la resolució, la magistrada progressista María Luisa Balaguer Callejón, ha convençut els seus companys de togues inadmetre per unanimitat la qüestió presentada per un clamorós defecte de forma. En concret, ha estat inadmesa en aplicació de la doctrina sobre la “simultaneïtat indeguda” per haver interposat la prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i el plantejament de la qüestió d’inconstitucionalitat. Dues vies incompatibles, tot i els esforços de l’expresident del TSJC, Jesús Maria Barrientos, de presentar-les igualment.
Esperant el TJUE
De fet, el TSJC al·legava que la qüestió presentada davant la justícia europea només es referia a la malversació. Però el TC respon que la preeminència és del TJUE perquè la incompatibilitat de la llei espanyola amb l’europea és la que marcaria la inaplicabilitat de la llei. Per tant, només podia presentar-la al TJUE i no als dos tribunals a l’hora. D’aquesta manera, el TC ja ha barrat a portar a una nova qüestió d’inconstitucionalitat a l’espera de la imminent resolució de les qüestions prejudicials presentades davant la justícia europea. Una resolució que les defenses veuen amb optimisme després de l’opinió favorable a la legalitat europea de la llei de l’oblit penal per l’independentisme expressada per l’advocat general del TJUE.