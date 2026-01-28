Avís de la Sindicatura per la poca transparència de les subvencions de Cultura

Nou informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i nova estirada d’orelles a l’ús dels diners públics per part de certs sectors de l’administració. En aquest cas, ha tocat el rebre al Departament de Cultura de la Generalitat. En concret, la síndica Anna Tarrach, que ha estat ponent de l’informe, aprovat pel plenari el passat 23 de desembre, ha fiscalitzat les subvencions directes de l’any 2023, quan el departament el dirigia la consellera d’ERC, Natàlia Garriga, ja siguin nominatives i excloses de concurrència, el procediment, justificació i pagament.
L’auditoria pública ha revisat 88 expedients de subvencions directes que representen el 94,64% de l’import atorgat. Comptat i debatut, la Sindicatura ha posat la lupa en les subvencions directes per 62,08 milions d’euros -el 23% del total de subvencions atorgades- a 212 beneficiaris. Una anàlisi que ha permès concloure que no es justifica prou el procediment utilitzat, destaquen la manca de transparència, el nivell de dependència dels diners públics d’algunes activitats culturals o manca de justificació de l’ús dels diners.
Poca transparència
Segons l’informe, difós aquest migdia pels auditoris públics, en les subvencions nominatives “no s’acredita que durant el procediment d’elaboració del pressupost es verifiquessin les raons que justifiquen l’elecció del procediment de concessió directa en lloc de la concurrència competitiva, ni els requisis per obtenir la condició de beneficiari, i tampoc no se’n justifica l’import atorgat”. En aquest sentit, remarquen amb inquietud que “hi ha una elevada recurrència en les subvencions directes a entitats no participades per la Generalitat, que pot implicar un nivell elevat de dependència de les subvencions per part dels beneficiaris”.
En la mateixa línia, els síndics constaten la feblesa argumental per atorgar les subvencions. Així, creuen que, “en general, la justificació de les raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari que dificulten la convocatòria és insuficient i molt poc concreta, i algunes de les subvencions es podrien haver inclòs en convocatòries existents o en futures convocatòries noves o revisades per tal d’ampliar-ne l’abast o l’objecte”.
Al detall dels expedients, els Síndics subratllen que en 3 expedients no constava l’aprovació preceptiva del Govern. En nou expedients, mancava alguna documentació justificativa que legalment, seria “causa de revocació i reintegrament”. En el mateix sentit, interpreten que hi ha falta de transparència en les “mancances en la informació presentada pel que fa a la publicitat activa de les subvencions”. Unes mancances sobre “les previsions de convocatòries”; una “manca claredat en la publicitat de les subvencions atorgades”; “manca publicitat sobre el control financer, o no hi ha informació sobre les justificacions dels beneficiaris”. I afegeixen que el “grau de compliment de les obligacions de transparència de les entitats beneficiàries que reben subvencions de més de 100.000 euros és molt baix”. Per tot plegat proposen 11 solucions per capgirar aquestes mancances que la Sindicatura critica amb duresa.