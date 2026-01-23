De Jové a Puigdemont, nou overbooking per l’amnistia al TC

La llei d’amnistia torna a omplir l’agenda del Tribunal Constitucional del plenari previst per la setmana vinent. Els magistrats hauran de decidir sobre l’aplicació de la llei de l’oblit penal per l’independentisme a líders dels dos partits independentistes amb més diputats al Parlament, Junts per Catalunya i ERC. De fet, el TC analitzarà dues qüestions d’inconstitucionalitat presentades per dos tribunals i tres peticions d’aixecament de mesures cautelars.
En concret, l’alta magistratura constitucional analitzarà el futur processal de l’actual cap de files dels republicans a la cambra, Josep Maria Jové i el gerent de la formació, Lluís Salvadó, així com l’aixecament de les ordres de detenció del president a l’exili, Carles Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. També avaluaran el cas d’en Daniel, un condemnat a quatre anys de presó per desordres a Madrid després de la publicació de la sentència del Procés.
Jové i Salvadó, a definitiva
El primer cas a l’ordre del dia és la deliberació de la qüestió d’inconstitucionalitat presentada per la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre l’aplicació de l’amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. De fet, és la derivada de la instrucció del Jutjat d’Instrucció 13 de Barcelona, que va obrir la causa mare del Procés. A gairebé a la totalitat dels investigats, una quarantena, ja se’ls ha aplicat l’amnistia. Només dos continuen processats, Albert Royo i Roser Clavel, president i secretari general del Diplocat, per un presumpte i estrany delicte de prevaricació per un contracte de neteja de l’entitat de Diplomàcia Pública.
La ponent de la qüestió és la magistrada Maria Luisa Balaguer, del sector progressista. Tot apunta que la seva opinió avalarà del tot l’aplicació de l’amnistia als dos republicans perquè la magistrada considera que els dubtes del TSJC van ser aclarits en la sentència del TC que avalava l’amnistia. Balaguer també serà l’encarregada de presentar a deliberació la seva ponència sobre la qüestió d’inconstitucionalitat presentada per la secció 23a de l’Audiència de Barcelona, sobre l’aplicació de la llei a en Dani, condemnat a 4 anys de presó per desordres l’octubre de 2019 arran de la sentència del Procés.
Aixecament de les mesures
Per altra banda, el plenari haurà de resoldre les tres peticions d’aixecament de les mesures cautelars, les ordres de detenció dictades pel magistrat Pablo Llarena contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. Tots tres han demanat l’aplicació de l’article 56.6 de la llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC) que permet la suspensió de les mesures cautelars. En el cas de Puigdemont, la ponent serà la magistrada catalana i progressista Laura Díez, mentre César Tolosa ho serà en el cas de Puig i en la petició de Comín li toca al magistrat Enrique Arnaldo, tots dos conservadors i contraris a l’amnistia. Tot apunta que el TC desestimarà l’aixecament de les mesures a l’espera de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l’amnistia.