El nou president del TC s’estrena pronunciant-se contra l’autodeterminació

No porta ni 24 hores com a nou president del Tribunal Constitucional (TC) i Cándido Conde-Pumpido ja ha marcat posicions en referència a l’autodeterminació de Catalunya. Segons ha pogut saber Europa Press a través de fonts jurídiques del tribunal, després d’assumir el càrrec, Conde-Pumpido ha avisat que la “Constitució no permet ni la secessió ni la independència ni l’autodeterminació”. Aquest dimecres, després d’obtenir 6 dels 11 vots que necessitava per convertir-se en el nou líder del Constitucional, Conde-Pumpido s’ha adreçat al ple per pronunciar-se en contra de l’autodeterminació.

La magistrada que va dir que s’hauria “d’estudiar”

Les declaracions de Conde-Pumpido van en una línia contrària a les afirmacions que va fer fa uns dies una altra membre del TC. Fa poc més d’una setmana, la nova magistrada del Constitucional, Maria Luisa Segoviano, va assegurar en una entrevista a Onda Cero que, per ella, l’autodeterminació “és un tema summament complex amb moltes arestes” que al seu criteri convé estudiar “amb calma”. Segoviano, que en cap moment va avançar a quin candidat votaria per presidir el tribunal, va afegir que “no s’ha de tenir por a cap plantejament, a cap posició ni suggeriment que se’ns faci”, perquè considera que la Constitució encara dona marge d’interpretació. La magistrada va prendre possessió el passat 31 de desembre com a membre del bloc progressista.

La magistrada del TC María Luisa Segoviano va defensar que l’autodeterminació és un tema “summament complex” que s’ha estudiar “amb calma” | ACN

L’elecció del nou president del TC

Conde-Pumpido, magistrat del bloc progressista i exfiscal general de l’Estat, ha estat l’escollit pel ple per presidir el TC davant la magistrada María Luisa Balaguer, també del sector progressista. El nou president va entrar com a magistrat a l’òrgan el 2017, després de ser designat pel Senat. Quan va caducar el mandat de quatre magistrats del Constitucional a mitjans del 2022, el nom de Conde-Pumpido va començar a sonar com a candidat per convertir-se en el nou president de la cort de garanties. Des d’aquest dimecres, el magistrat encapçala el Tribunal Constitucional.