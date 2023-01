Conde-Pumpido, nou president del TC amb el bloc progressista dividit

El Tribunal Constitucional ja té nou president. L’exfiscal general de l’Estat, Cándido Conde-Pumpido, ha estat escollit en una votació inèdita, perquè teòricament, els dos candidats eren del bloc progressista de l’alta magistratura constitucional espanyola. L’altra candidata era la magistrada María Luisa Balaguer. Conde-Pumpido ha obtingut sis dels onze vots que havien de triar el nou president en el plenari que s’ha celebrat aquest dimecres al matí. Immaculada Montalbán, també del bloc considerat progressista, serà la nova vicepresidenta. del tribunal. Ara les dues ànimes, la progressista i la conservadora, es troben a la cúpula dels dotze magistrats.

Els set magistrats del bloc progressista, ara majoritari, ja havien fet la feina sense un resultat clar. Una reunió ahir al matí de dues hores va servir per intentar acordar una candidatura única i no va reeixir, de manera que s’ha hagut d’arribar a la votació evidenciant l‘escletxa interna dins el sector progressista del tribunal. Tots dos candidats van voler mantenir la seva posició per arribar a la presidència i no establir cap mena de pacte. De fet, Pumpido era considerat el candidat natural per l’antiguitat.

Maria Luisa Balaguer, en la foto oficial del Tribunal Constitucional/Isabel Fuentes EP

Posicionament conservador

Balaguer ha comptat amb els vots del sector conservador, que té quatre magistrats identificats, i la clau de volta l’ha tinguda la magistrada María Luisa Segoviano, que a diferència dels seus companys de toga progressista encara no havia manifestat les seves opcions i es mostrava reticent a votar a Conde-Pumpido. La tria ha arribat després d’una renovació registrada aquest dilluns quan els nous magistrats van prendre posició del seu càrrec.

De fet, eren els proposats pel Consell General del Poder Judicial i pel govern espanyol. Un relleu que ha suposat un canvi radical de les forces i de la tendència ideològica del tribunal. Així l’alta magistratura ha passat de ser un organisme de majoria conservadora a progressista. Un efecte, però, que no s’espera que canviï gaire l’orientació sobre els afers oberts respecte a Catalunya i el seu dret a l’autodeterminació, malgrat la flexibilitat mostrada recentment per la nova magistrada Segoviano.

L’autora de vots particulars favorables als presos, perdedora de la votació

Amb aquest resultat, serà president del TC Conde-Pumpido, un magistrat que tant presos polítics de l’1-O i Carles Puigdemont han hagut de recusar per falta d’imparcialitat. En canvi, María Luisa Balaguer formava part del duet de magistrats –juntament amb Juan Antonio Xiol, que ja no forma part de l’òrgan– que han fet vots particulars en defensa dels recursos presentats pels presos polítics independentistes, ja que consideraven les sentències excessives. Uns vots particulars que seran utilitzats per les defenses en els recursos davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg.