El fiscal de sala del Tribunal Suprem arquitecte de l’acusació del ministeri públic contra els líders institucionals i civils del Procés, Javier Zaragoza, no dissimula, ans al contrari, la seva posició contra la reforma judicial que ha iniciat el govern de Pedro Sánchez. Així ho certifica la seva intervenció en una taula rodona titulada Reflexions des de la Justícia organitzada per La Razón aquest dilluns. Zaragoza va afirmar que les reformes impulsades per la Moncloa, de la mà del ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, són un “torpede a la línia de flotació de la independència judicial, cuirassa nuclear de l’estat de dret”.
D’aquesta manera, el fiscal del Procés avalua les tres propostes principals de les reformes: l’accés a la carrera fiscal i judicial, el paper de les acusacions populars i sobretot, que els fiscals siguin els instructors dels casos. Precisament, el traspàs de les instruccions al ministeri públic -que qualifica de “projecte estrella”, és el que enerva Zaragoza, que l’arriba a titllar la mesura de “despropòsit” que “no millora la independència del fiscal”. “No estem en els millors moments per abordar aquestes reformes”, ha contextualitzat el fiscal tenint present, sense esmentar-ho, el fet que el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, serà jutjat la setmana que ve pel Tribunal Suprem acusat d’un delicte de revelació de secrets.
Sense consens polític
Per a Zaragoza no hi ha prou “consens polític” per abordar un canvi com aquest, i es mostra convençut que “no satisfarà els estàndards de la Unió Europea que marca la Comissió de Venècia”. En aquest sentit, conclou que no n’hi ha prou per portar a terme aquesta reforma amb els vots de la majoria de la investidura, que, d’altra banda, ja ha perdut els vots de Junts, si no hi ha cap sorpresa. Aquesta opinió la comparteixen altres membres del col·loqui, com ara la magistrada María Tardón, titular del Jutjat Central d’Instrucció 3 de l’Audiència Nacional, i el magistrat emèrit del Tribunal Constitucional i catedràtic de Dret Constitucional Manuel Aragón.
Altres membres de la taula rodona van ser María Jesús del Barco, magistrada degana dels Jutjats de Madrid i presidenta de l’Associació Professional de la Magistratura; Ángel Juanes, exvicepresident del Tribunal Suprem; Alejandro Abascal, vocal del Consell General del Poder Judicial i magistrat; José María Fernández Seijo, vocal del Consell General del Poder Judicial i magistrat; i Isabel Winkels, vicedegana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Madrid i advocada. Tots plegats moderats per la sotsdirectora del diari La Razón, Carmen Morodo.