El PSOE vol una llei per apartar els jutges que es posicionin políticament

Nova ofensiva del PSOE per posar límits als jutges espanyols. Els socialistes han presentat al Congrés una proposició de llei orgànica per reformar el Codi Penal i fer que els jutges i els magistrats puguin ser apartats per posicionar-se políticament contra les institucions públiques i els seus representants. En la reforma, avançada per Europa Press, el PSOE inclou una nova causa d’abstenció i recusació per incloure les actuacions i aparicions públiques dels jutges com a representants d’un poder de l’Estat que “poden afectar la seva aparença d’imparcialitat”.
En concret, la proposició de llei del PSOE preveu apartar els jutges quan “facin manifestacions públiques, invocant la seva condició o servint-se d’aquesta, contra actuacions desenvolupades per autoritats o funcionaris públics, sindicats, associacions o altres entitats públiques o privades que siguin part en el procediment, dirigir-se a ells de manera privada amb tal finalitat o participar en actes o concentracions amb el mateix objectiu”. Aquesta mena de declaracions, argumenten els socialistes, poden afectar el dret a un jutge imparcial, part essencial del dret fonamental a una tutela judicial efectiva, i a la “imatge d’independència del poder judicial”.
En la mateixa proposició, el PSOE busca derogar l’article 525 del Codi Penal, que fa referència al delicte contra les ofenses religioses. Els socialistes busquen eliminar la pena de multa de vuit a dotze mesos contra aquelles persones que “per a ofendre els sentiments dels membres d’una confessió religiosa, facin públicament, de paraula, per escrit o mitjançant qualsevol mena de document, escarni dels seus dogmes, creences, ritus o cerimònies, o vexin, també públicament, als qui els professen o practiquen”. A principis d’any, el PSOE ja va intentar derogar aquest article després de la denúncia contra la còmica Lalachús per una estampeta de la vaqueta del Gran Prix. En aquella ocasió, la proposició també anava unida a una reforma més àmplia per limitar l’actuació de les acusacions populars, que ara els socialistes han aprovat per separat al Consell de Ministres.