Els nous magistrats prenen possessió i completen la renovació parcial del TC

Els quatre nous magistrats del Tribunal Constitucional (TC) han pres possessió del càrrec aquest dilluns i completen la renovació parcial del tribunal, que a més assoleix la majoria progressista. Tal com recull l’ACN, els dos magistrats designats pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), César Tolosa i María Luisa Segoviano, i els dos proposats pel govern espanyol, Juan Carlos Campo i Laura Díez; han assumit el càrrec en un acte solemne celebrat a la seu de l’òrgan a Madrid pocs dies després d’haver-lo promès davant de Felip VI -excepte Tolosa, que el va jurar-. L’entrada d’aquests nou magistrats implica que els quatre que tenien el mandat caducat des del juny de 2022 abandonen el TC, que ara el conformen set magistrats progressistes i quatre conservadors. La pròxima feina d’aquest nou ple és designar president i vicepresident del tribunal, ocupats fins ara per Pedro González-Trevijano i Juan Antonio Xiol i que ja han esgotat els 3 anys de mandat.

La primera discussió del nou ple del TC se centrarà a escollir president i vicepresident | ACN (Pool EFE / Ballesteros)

La primera discussió del ple

Amb una nova majoria progressista -que no es veia al TC des del 2013- el ple ha d’afrontar aquesta setmana la primera decisió important: qui presidirà l’òrgan. Els membres del tribunal hauran d’escollir entre els candidats que hi ha actualment sobre la taula, Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer, tots dos progressistes. Es preveu que aquesta discussió tingui lloc aquest dimarts i tots els escenaris són possibles ara mateix. La tria del nou president del Constitucional estarà marcat per l’entrada dels quatre nous magistrats, sobretot per Segoviano, que no ha avançat a qui votarà.

A més del fins ara president del TC, González-Trevijano i del vicepresident Xiol, els altres dos magistrats sortints són Santiago Martínez-Vares i Antonio Narváez. Fins que el ple no esculli nou president, el membre de més edat, Ricardo Enríquez Sancho, assumirà el càrrec en funcions.

Crítica a la dinàmica de blocs

González-Trevijano ha carregat contra la dinàmica de blocs al TC en el seu discurs de comiat i ha rebutjat la “falsaria dicotomia entre conservadors i progressistes”. El president sortint de l’òrgan ha recordat que “un magistrat no representa a ningú, ni a l’òrgan pel qual va ser elegit ni a la força parlamentària que va impulsar la seva proposta, està a soles amb la seva consciència i només d’ella depèn”.

González-Trevijano també ha defensat que el TC s’ha d’utilitzar com a “instrument de la batalla política” després de la crisi institucional provocada pel recurs del PP contra part de la proposició de llei que pretenia reformar la fórmula d’elecció dels magistrats del Constitucional. El fins ara president ha censurat les “injustificades recusacions” que s’han fet “amb el groller fi d’alterar fraudulentament la composició” del ple.

El ja expresident del TC ha insistit en la “importància de complir els terminis per renovar” el tribunal. D’altra banda, González-Trevijano ha subratllat que només existeix una sobirania a l’estat espanyol, “la nacional” i ha rebutjat que n’hi hagi de “paral·leles” representades en altres parlaments que no siguin el Congrés.