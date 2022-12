El TC va frenar la reforma judicial per la “transcendència constitucional”

El Tribunal Constitucional (TC) justifica que va acordar paralitzar de manera urgent la reforma judicial perquè considera que aquesta tramitació parlamentària vulnera drets. Els sis magistrats del bloc conservador del Constitucional van prendre aquesta decisió el 19 de desembre, amb l’oposició dels cinc vocals progressistes; però el motiu pel qual ho van aprovar no s’ha conegut fins aquest dimecres, com informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La interlocutòria recull els arguments pels quals el tribunal va decidir admetre a tràmit el recurs del PP contra la reforma judicial i va suspendre cautelaríssimament la decisió. El text defensa que el TC disposa de la competència per intervenir en aquest cas perquè veu un perill en el pluralisme polític i en els drets parlamentaris del PP en “l’extraordinària celeritat” en la tramitació legislativa al Congrés.

A més, el TC assenyala que la seva “responsabilitat” és “limitar la capacitat d’actuació del legislador quan aquest excedeixi els marges constitucionals”. “La centralitat de les Corts Generals en el nostre Estat constitucional no significa que l’exercici dels seus poders estigui exempt o alliberat de subordinació a la Constitució”, s’explica a la interlocutòria, que també recull que “l’absència d’un precedent idèntic no impedeix, està clar, a aquest tribunal l’adopció de la mesura”. El tribunal recorda que les minories també tenen “dret a participar en els processos de formació de la llei” i assenyala que existeix una “especial transcendència constitucional” en aquest cas.

Façana de la seu del Tribunal Constitucional / ACN

Nega que la decisió sigui “una pertorbació greu”

El Constitucional rebutja que la seva decisió afecti “l’exercici de la funció legislativa del Parlament” perquè concreta que no fa referència al contingut de les esmenes, sinó que incideix en el procediment de la tramitació parlamentària. A més, nega que l’acord sigui “una pertorbació greu a un interès constitucionalment protegit”, com per exemple, el principi d’autonomia parlamentària i la inviolabilitat de les Corts.