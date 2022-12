Felip VI estira les orelles a PP i PSOE i es queixa de la “divisió” a Espanya

Felip VI ha renyat el PSOE i el PP en el seu discurs de Nadal d’aquest dissabte a la nit i ha fet una crida a “enfortir” les institucions de l’Estat perquè serveixin “l’interès general” i respectin la Constitució. En el seu missatge, el rei espanyol també ha aprofitat per alertat sobre els “riscos” que provoca per a la convivència i les institucions espanyoles una societat dividida. Per això, el monarca espanyol ha apel·lat a la “responsabilitat” i a “reflexionar de manera constructiva”. Els objectius de l’Estat espanyol, segons Felip VI, són solucionar la “divisió”, el “deteriorament de la convivència” i també “l’erosió de les institucions” i ha assegurat que hi ha “gran preocupació i incertesa” en la societat espanyola. A més, ha demanat “compromís amb la democràcia i amb la Unió Europea”.

En mig d’una crisi institucional per la renovació de la cúpula judicial espanyola i de la insòlita intervenció del Tribunal Constitucional (TC), que ha paralitzat la votació al Senat de la reforma del Codi Penal, Felip VI, tot i que no s’hi ha referit explícitament, ha insistit en què les institucions espanyoles han de garantir els drets de la ciutadania i han de servir per donar “suport a les famílies i als joves en la superació de molts dels seus problemes quotidians”.

Sense dir-ho explícitament, el rei espanyol ha fet referència a la crisi institucional / ACN

La guerra a Ucraïna i les seves conseqüències

El monarca espanyol també ha parlat de la guerra de Rússia contra Ucraïna i les crisis que en deriven i que afecten a tot el món. S’ha referit, per exemple, a la inflació dels preus i que això “provoca inseguretat a les llars” i que hi ha famílies que “no poden afrontar aquesta situació de manera prolongada i necessiten el suport continu dels poders públics”. Felip VI ha remarcat que “no es pot ignorar la seriositat d’aquests problemes, però tampoc podem renunciar al fet que les coses poden canviar i millorar”.

En aquest sentit, el rei d’Espanya ha insistit en la importància de “tenir confiança” i que l’Estat ja ha superat en altres ocasions “crisis econòmiques, socials o institucionals”. Ha posat en valor “la transformació i modernització d’Espanya de les últimes quatre dècades, gràcies a l’èxit de la nostra transició a la democràcia i a l’aprovació de la nostra Constitució avala aquesta confiança”.

Felip VI ha aprofitat el discurs per remarcar que hi ha “raons per mirar el futur amb esperança”, malgrat la situació “d’incertesa” que viu l’Estat espanyol. Ha destacat que cal fer-ho “cuidant” la democràcia, “protegint” la convivència i “enfortint” les institucions. “És en mans de tots”, ha conclòs.

Sobre el conflicte bèl·lic a Ucraïna, Felip VI ha lamentat els “deu mesos d’una guerra que ja ha causat un nivell de destrucció i ruïna difícils d’imaginar” i ha compartit “el sofriment del poble ucraïnès i seguim sentint, amb una profunda tristesa, la pèrdua de milers de vides humanes”. El rei espanyol ha enviat als refugiats i població ucraïnesa “el record i afecte” dels espanyols.