El CGPJ desafia Sánchez i desbloqueja els nomenaments del TC

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha escollit per unanimitat els dos magistrats que els corresponia designar al Tribunal Constitucional (TC). En el segon ple extraordinari, els vocals han votat pel magistrat del Tribunal Suprem (TS) César Tolosa i la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano. Tots dos candidats havien estat proposats pel bloc conservador del Poder Judicial espanyol. Amb aquesta votació, el CGPJ aconsegueix finalment el consens que necessitava per complir el mandat legal que l’obligava a elegir els seus dos membres pel TC abans del 13 de setembre.

César Tolosa, un dels magistrats escollits per unanimitat en el ple extraordinari del CGPJ, el 27 de desembre de 2022 | Europa Press

L’acord al CGPJ

Fins ara, el Poder Judicial espanyol no havia aconseguit arribar a un acord per l’equilibri de les forces que el conformen, amb 8 vocals progressistes i 10 conservadors. En la primera votació, celebrada el passat 20 de desembre, d’una banda, els dos candidats proposats pel sector conservador –César Tolosa i Pablo Lucas– van obtenir 10 vots, per sota dels necessaris. D’altra banda, el nominat pel bloc progressista, José Manuel Bandrés, en va aconseguir 7, perquè Enrique Lucas, germà del candidat conservador, es va abstenir.

La magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano, escollida per unanimitat pel CGPJ com a nova magistrada al TC | Europa Press

Per poder designar els nous magistrats al TC era necessari que els candidats obtinguessin 11 vots favorables, però fins ara no s’havia aconseguit perquè els vocals votaven segons el bloc del qual formen part i ningú s’havia desmarcat per decantar la balança. Aquest dimarts, en la votació del segon ple extraordinari, els vuit vocals progressistes han decidit votar per les candidatures proposades pel bloc majoritari.

Segons la normativa vigent del Consell General del Poder Judicial, perquè un candidat sigui designat nou magistrat del TC, ha d’obtenir una majoria de 3/5 dels vots i cada un dels 18 vocals que conformen l’òrgan judicial pugui proposar i votar dos aspirants.