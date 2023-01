El PNB demana reformar el TC i una comissió que arbitri les disputes amb Madrid

El president del Comitè Executiu del PNB, Andoni Ortuzar, ha reclamat una reforma en profunditat del Tribunal Constitucional (TC) que ofereixi “seguretats realitats nacionals com Euskadi o Catalunya” i ha proposat crear una “comissió arbitral” que estudiï els conflictes de competències entre les dues regions i Madrid. El dirigent basc ha assegurat que la renovació del TC que es materialitzarà aquest dilluns després de mesos de polèmiques i picabaralles entre el PSOE i el PP no aportarà novetats importants al funcionament del tribunal.

En una entrevista a Ràdio Euskadi recollida per Europa Press, Ortuzar ha assegurat que el PNB veu amb “llunyania” les lluites de poder per controlar el TC perquè tot i que es “parla de progressistes i conservadors, mai hi ha hagut ningú mínimament comprensiu” amb aquells partits que consideren que canviar el model d’estat “radicalment” i que tenen “expectatives que realitats nacionals com Euskadi o Catalunya tinguin un encaix diferent i puguin decidir el seu futur”. De fet, Ortuzar ha recordat que el TC “decideix tots els conflictes que tenim amb el poder central i és qui dirigeix l’estat autonòmic, que no és el que es va negociar a la Constitució”.

Façana de la seu del Tribunal Constitucional / Europa Press

El PNB aposta per trencar la dinàmica de conservadors contra progressistes al TC

El PNB proposa reformar el TC perquè disposi d’una “espècie de comissió arbitral” que es dediqui exclusivament a estudiar els conflictes de competències entre Euskadi i el govern estatal perquè són temes que, “si van al ple, ja sabem què passarà”. Els nacionalistes bascos volen una reforma a fons del TC perquè no només “trenqui la poc estètica pugna entre conservadors i progressistes”, sinó perquè es converteixi en un “àrbitre que doni seguretats a tothom”, cosa que ara no passa, a parer seu.

Ortuzar creu que és “urgent” una “nova manera d’entendre la relació i el conflicte entre administracions i territoris”, ja que la “política també és conflicte i com es resol. Si l’àrbitre és sempre del Reial Madrid, a la resta mai ens xiulen penals a favor i, en el cas del Constitucional, no hi ha dubte de quin model d’estat defensa”, ha sentenciat.