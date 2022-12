El PP vol que Sánchez demani perdó al CGPJ després del desbloqueig del TC

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha permès desbloquejar la situació dels nomenaments al Tribunal Constitucional (TC) després de designar els seus dos magistrats aquest dimarts a la tarda. El Partit Popular (PP) ha celebrat l’acord al qual ha arribat l’òrgan judicial i, segons afirmacions de fonts populars recollides per l’ACN, ho veuen com una “bona notícia” que demostra que “aquells a qui el govern va insultar greument, acusant-los de bloquejar els òrgans constitucionals, han materialitzat la proposta que finalment ha facilitat l’acord”. Per això, el partit d’Alberto Núñez Feijóo insta el govern espanyol a “disculpar-se amb tots i cadascun dels vocals als quals ha insultat en les últimes setmanes”. Els populars remarquen que el CGPJ “ha complert amb el seu deure i ha triat dos perfils independents” -tot i que ho ha fet amb més de tres mesos de retard, ja que el mandat legal l’obligava a elegir els seus dos membres pel TC abans del 13 de setembre.

El govern espanyol, “retratat”

El PP assegura que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, “ha quedat retratat” en el seu “intent de controlar les institucions” i, després que el CGPJ hagi triat els seus candidats, insten l’executiu espanyol a triar els seus candidats al TC i demana que siguin “d’exemplaritat contrastada”. Els populars volen que canviïn la seva proposta, que són Juan Carlos Campo i Laura Díez, i que “retorni les competències furtades al CGPJ”.

César Tolosa, un dels magistrats escollits per unanimitat en el ple extraordinari del CGPJ, el 27 de desembre de 2022 | Europa Press

Els dos magistrats del CGPJ

En la votació del segon ple extraordinari de l’òrgan judicial, celebrat aquest dimarts, s’ha escollit per unanimitat els dos magistrats que els corresponia designar al Tribunal Constitucional (TC). Els vocals han triat el magistrat del Tribunal Suprem (TS) César Tolosa i la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano. Segons han informat fonts del CGPJ a Europa Press, el bloc progressista ha decidit donar suport a Tolosa i Segoviano per desbloquejar la situació al TC i les proposicions de llei que tensaven la possibilitat d’un acord.