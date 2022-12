Sánchez, rotund sobre el referèndum pactat d’Aragonès: “No es produirà”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha afanyat a esvair l’afany del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per acordar un referèndum d’independència i ha tancat la porta a qualsevol mena de negociació. “Podran reclamar el que vulguin, però no es produirà“, ha dit Sánchez durant la seva intervenció per anunciar un nou paquet d’ajudes anticrisi i fer un repàs del curs polític abans d’acabar l’any. Sánchez ha insistit que la Constitució no contempla la possibilitat de fer un referèndum d’independència a Catalunya i que el debat sobre l’autodeterminació forma part del “passat”.

Durant la seva compareixença davant dels mitjans, Sánchez ha tornat a celebrar la fi del Procés i s’ha vantat de desactivar l’independentisme. El president espanyol ha afirmat que la Constitució es compleix avui “a tots els territoris d’Espanya, també a Catalunya” i que gràcies a la seva “agenda del retrobament” l’independentisme ja no és una preocupació per als espanyols. Sánchez, sempre amb un ull posat al cicle electoral que comença l’any que ve, considera que la taula de diàleg ha estat una “eina útil” i que després dels acords amb ERC per reformar el Codi Penal es pot donar per tancada la carpeta catalana.

Un agent dels Mossos inspecciona les deu urnes amb què es va votar l’1-O a l’institut Josep Lladonosa de Lleida / ACN

Catalunya no fa ni farà referèndums mentre Sánchez sigui president

El dirigent socialista també ha recordat que, des de la seva arribada a la Moncloa, no hi ha hagut “cap consulta” a Catalunya i ha garantit que mentre sigui president no n’hi haurà cap més malgrat els esforços d’ERC per posar sobre la taula un acord de claredat que estableixi les bases d’un futur referèndum d’independència amb reconeixement internacional. Sánchez ha criticat l’independentisme perquè defensa un projecte polític que va “contra els temps” que marca Europa, que vol una “major integració de la sobirania” i no més divisió.

A parer seu, el referèndum de l’1-O, que ha qualificat de “trencament de l’ordre constitucional”, va ser una “irresponsabilitat enorme de l’independentisme”, que va portar Espanya a un “abisme” que el govern de Mariano Rajoy només va empitjorar perquè no va saber gestionar. “Llavors el govern va comptar amb la lleialtat de l’oposició, cosa que avui no passa”. Sánchez creu que les “decisions arriscades” que ha pres en els últims anys han donat els resultats esperats i que ara la majoria dels catalans “aposta per la convivència”.