Illa acusa Aragonès de vendre fum amb el referèndum pactat: “No se celebrarà”

El líder de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de vendre fum quan parla d’un possible referèndum pactat a Catalunya. “Aragonès sap que el referèndum no se celebrarà”, ha etzibat el dirigent socialista en una entrevista a la SER Catalunya. “S’han de fer coses possibles com tornar a liderar l’economia d’Espanya recuperant l’economia catalana. Hem de tornar a generar activitat econòmica a Catalunya”.

Illa ha fet seu el discurs de Pedro Sánchez i ha insistit que el Procés s’ha acabat. “Hi ha tres elements que caracteritzaven al Procés: primer la unitat de l’independentisme, el segon la unilateralitat i el tercer era el de la confrontació permanent”, ha afirmat. “Aquestes tres qüestions s’han substituït pel trencament de l’independentisme, pel respecte del marc institucional i pel diàleg”. El líder de l’oposició ha reclamat a Aragonès que deixi de parlar de referèndums i convoqui una “taula de diàleg per explorar el consens que podem aconseguir a la societat catalana”.

Salvador Illa, Primer Secretari del PSC 15/12/22 / Mireia Comas

En el seu discurs de Nadal, el president de la Generalitat va apostar per obrir un debat de país “sobre quan Catalunya ha de poder tornar a exercir el dret a decidir, sobre en quines condicions s’ha de tornar a votar perquè aquesta vegada totes les parts s’hi sentin incloses i tothom accepti el resultat”. Aragonès defensa que el conflicte català només es pot resoldre afrontant el problema de fons, que és l’encaix de Catalunya a l’estat espanyol, i recorda que a la “societat catalana hi ha un ampli consens sobre la necessitat de resoldre el conflicte amb l’Estat votant”. El líder socialista ha retret a Aragonès que fes el discurs “com si tingués 66 diputats i en té 33” i li ha reclamat que parli “pensant més en la pluralitat que té Catalunya”.

El PSC no té pressa per aprovar els pressupostos d’Aragonès

Illa també ha criticat Aragonès per intentar pressionar el PSC i Junts perquè aprovin els pressupostos de la Generalitat, que ja ha rebut el vistiplau dels comuns, sindicats i patronals. “Catalunya, malauradament, no tindrà un pressupost a 1 de gener i el responsable és Pere Aragonès”, ha insistit. “Jo a l’agost ja li deia que havíem de parlar. Ara, de pressa i corrents, hem de negociar. Un missatge de Nadal no és el moment adequat”.

El dirigent socialista ha avançat que en els pròxims dies el PSC detallarà la seva postura sobre les negociacions dels pressupostos i ha demanat més voluntat negociadora al Govern. “Esquerra ha de negociar, li costa conjugar aquest verb”, ha lamentat. Respecte a la insistència dels socialistes a incloure en les converses projectes polèmics com el Hard Rock, l’ampliació del Prat o el quart cinturó, Illa ha assegurat que el PSC aposta pel creixement econòmic del país. “Nosaltres som seriosos i parlem de tot pel bé de Catalunya, no podem posar un cinturó de ferro al creixement de Catalunya”.