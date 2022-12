Aragonès proposa una taula de diàleg catalana per acordar com “exercir el dret a decidir”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha fixat com a propòsit pel 2023 convocar una taula de diàleg catalana per acordar com “exercir el dret a decidir” i donar forma a l’Acord de Claredat plantejat fa unes setmanes per ERC. En el seu discurs de Nadal des de la Biblioteca Nacional de Catalunya, Aragonès ha defensat que a la “societat catalana hi ha un ampli consens sobre la necessitat de resoldre el conflicte amb l’Estat votant” i ha apostat per obrir un debat de país “sobre quan Catalunya ha de poder tornar a exercir el dret a decidir, sobre en quines condicions s’ha de tornar a votar perquè aquesta vegada totes les parts s’hi sentin incloses i tothom accepti el resultat”.

Després de tancar un acord amb Madrid per derogar el delicte de sedició, que serà substituït per un altre de desordres públics agreujats, i rebaixar les penes de la malversació sense ànim de lucre, el president de la Generalitat vol “obrir una nova fase de la negociació“ amb l’estat espanyol per donar resposta a la voluntat dels catalans de votar el seu futur. “Fins que no hi donem resposta, el conflicte polític existirà“, ha insistit. Aragonès vol un “gran acord a Catalunya que ens ofereixi tota la força i tota la legitimitat interna per ser defensat davant de l’Estat com una proposta de país“ i que, al mateix temps, “sigui explicable i homologable a escala internacional i que sigui escrupolosament democràtic“.

“Perseverar és clau per avançar“, ha afirmat Aragonès. “Per tirar endavant i, sobre la base d’aquesta insistència, avui és evident que el diàleg i la negociació per resoldre el conflicte polític amb l’Estat comença a aportar els seus fruits”. El president de la Generalitat ha tret pit de les reformes legals acordades amb el PSOE, que acaben de passar l’últim tràmit al Senat després de molt polèmica. “Es va dir que era impossible derogar la sedició, es va dir que era impossible modificar el delicte de malversació. I avui, el delicte de sedició pel qual van ser condemnats els presos i les preses polítiques ja no existeix“.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet el seu primer discurs de Nadal des del trencament amb Junts / Presidència

Aragonès pressiona el PSC i Junts perquè aprovin els pressupostos del 2023

Aragonès també ha aprofitat el discurs de Nadal per pressionar un cop més al PSC i a Junts perquè aprovin els pressupostos del 2023. Després dels acords a Madrid i a Barcelona, Catalunya és l’única que encara no té els comptes aprovats per l’any que ve i el Govern ha intensificat els contactes amb els dos grans partits de l’oposició per aconseguir uns pressupostos de país. “Cal que disposem de totes les eines i tots els recursos per continuar acompanyant la ciutadania i el conjunt del teixit productiu“, ha assegurat Aragonès. “Per això cal que tots i totes estiguem a l’altura i fem possible l’aprovació del nou pressupost de la Generalitat“.

El Govern d’ERC necessita aprovar els pressupostos per garantir l’estabilitat de l’executiu i allargar la legislatura catalana almenys fins després de les eleccions espanyoles, que estan previstes per a finals d’any. També els necessita per apaivagar el malestar de sanitaris i professors, que amenacen de fer vaga els pròxims 25 i 26 de gener.

El president ha recordat a l’oposició que es tracta d’un “pressupost de país que per primera vegada està acordat amb sindicats i patronals i que rep el suport explícit del tercer sector social, dels sindicats d’agricultors i de les principals entitats del món de la cultura“. Aragonès considera que el “gruix de la feina està feta“ i que “només cal voluntat política per fer-ho possible“. Per això ha demanat als grups parlamentaris “amb qui encara no ha estat possible arribar a un acord responsabilitat envers la ciutadania i que no demorin més la seva decisió”.