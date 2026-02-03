El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
El TC espanyol i el turc s’instrueixen mútuament en una “jornada de treball”
Quico Sallés
03/02/2026 15:27

Sintonia jurídica entre Espanya i Turquia. Així es pot definir la intensa jornada de treball que han celebrat aquest dimarts els magistrats del Tribunal Constitucional espanyol i el Tribunal Constitucional turc. Una trobada que genera suspicàcies i dona peu a ironies, ja que una de les comparacions més habituals del sistema espanyol de llibertats, sobretot per part de l’independentisme, es fa amb el de Turquia. El conclave s’ha celebrat a Madrid i ha comptat amb la presència del president del TC de Turquia, Kadir Özkaya, i del seu homòleg espanyol, Candido Conde-Pumpido.

Segons ha informat el mateix òrgan espanyol, la trobada és una “estada de treball amb l’objectiu de reforçar la cooperació institucional entre les dues corts i promoure els drets fonamentals i les garanties constitucionals”. Conde-Pumpido, en la seva ponència ha assegurat que els dos tribunals, el turc i l’espanyol, “comparteixen una mateixa tradició europea i trets essencials perquè actuen com a garants de la Constitució, assegurant la seva primacia en l’ordenament jurídic i vetllant per l’equilibri entre els poders de l’Estat”. “Les dues institucions compten amb una convicció compartida: que cap poder pot actuar al marge de la Constitució”, ha afegit als seus col·legues turcs.

Magistrats dels tribunals constitucionals espanyols i turcs, aquest matí a Madrid/TC

El recurs d’empara, la clau

Bàsicament, la jornada de treball, que ha comptat amb tres taules de treball, s’ha centrat en l’anàlisi del recurs d’empara que els magistrats espanyols defineixen com a “eix central del sistema de protecció dels drets fonamentals”. Una de les qüestions principals ha estat detallar com es trien els recursos d’empara que s’admeten a estudi i debat, que “permet concentrar els esforços del tribunal en aquells assumptes que exigeixen el desenvolupament d’una nova doctrina o clarificació de l’abast general dels drets constitucionals”. La trobada de treball s’emmarca en el programa de Suport a l’aplicació efectiva de sentències del Tribunal Constitucional de Turquia en matèria de drets humans.

