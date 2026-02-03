Sintonia jurídica entre Espanya i Turquia. Així es pot definir la intensa jornada de treball que han celebrat aquest dimarts els magistrats del Tribunal Constitucional espanyol i el Tribunal Constitucional turc. Una trobada que genera suspicàcies i dona peu a ironies, ja que una de les comparacions més habituals del sistema espanyol de llibertats, sobretot per part de l’independentisme, es fa amb el de Turquia. El conclave s’ha celebrat a Madrid i ha comptat amb la presència del president del TC de Turquia, Kadir Özkaya, i del seu homòleg espanyol, Candido Conde-Pumpido.
Segons ha informat el mateix òrgan espanyol, la trobada és una “estada de treball amb l’objectiu de reforçar la cooperació institucional entre les dues corts i promoure els drets fonamentals i les garanties constitucionals”. Conde-Pumpido, en la seva ponència ha assegurat que els dos tribunals, el turc i l’espanyol, “comparteixen una mateixa tradició europea i trets essencials perquè actuen com a garants de la Constitució, assegurant la seva primacia en l’ordenament jurídic i vetllant per l’equilibri entre els poders de l’Estat”. “Les dues institucions compten amb una convicció compartida: que cap poder pot actuar al marge de la Constitució”, ha afegit als seus col·legues turcs.
El recurs d’empara, la clau
Bàsicament, la jornada de treball, que ha comptat amb tres taules de treball, s’ha centrat en l’anàlisi del recurs d’empara que els magistrats espanyols defineixen com a “eix central del sistema de protecció dels drets fonamentals”. Una de les qüestions principals ha estat detallar com es trien els recursos d’empara que s’admeten a estudi i debat, que “permet concentrar els esforços del tribunal en aquells assumptes que exigeixen el desenvolupament d’una nova doctrina o clarificació de l’abast general dels drets constitucionals”. La trobada de treball s’emmarca en el programa de Suport a l’aplicació efectiva de sentències del Tribunal Constitucional de Turquia en matèria de drets humans.