Sintonía jurídica entre España y Turquía. Así se puede definir la intensa jornada de trabajo que han celebrado este martes los magistrados del Tribunal Constitucional español y el Tribunal Constitucional turco. Un encuentro que genera suspicacias y da pie a ironías, ya que una de las comparaciones más habituales del sistema español de libertades, sobre todo por parte del independentismo, se hace con el de Turquía. La cumbre se ha celebrado en Madrid y ha contado con la presencia del presidente del TC de Turquía, Kadir Özkaya, y de su homólogo español, Cándido Conde-Pumpido.

Según ha informado el mismo órgano español, el encuentro es una «estancia de trabajo con el objetivo de reforzar la cooperación institucional entre los dos tribunales y promover los derechos fundamentales y las garantías constitucionales». Conde-Pumpido, en su ponencia, ha asegurado que los dos tribunales, el turco y el español, «comparten una misma tradición europea y rasgos esenciales porque actúan como garantes de la Constitución, asegurando su primacía en el ordenamiento jurídico y velando por el equilibrio entre los poderes del Estado». «Las dos instituciones cuentan con una convicción compartida: que ningún poder puede actuar al margen de la Constitución», ha añadido a sus colegas turcos.

Magistrados de los tribunales constitucionales españoles y turcos, esta mañana en Madrid/TC

El recurso de amparo, la clave

Básicamente, la jornada de trabajo, que ha contado con tres mesas de trabajo, se ha centrado en el análisis del recurso de amparo que los magistrados españoles definen como «eje central del sistema de protección de los derechos fundamentales». Una de las cuestiones principales ha sido detallar cómo se eligen los recursos de amparo que se admiten a estudio y debate, que «permite concentrar los esfuerzos del tribunal en aquellos asuntos que exigen el desarrollo de una nueva doctrina o clarificación del alcance general de los derechos constitucionales». El encuentro de trabajo se enmarca en el programa de Apoyo a la aplicación efectiva de sentencias del Tribunal Constitucional de Turquía en materia de derechos humanos.