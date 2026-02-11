No hi ha hagut canvi de guió. La fiscalia i l’Advocacia de l’Estat donen suport davant el Tribunal Constitucional (TC) a què el president a l’exili, Carles Puigdemont, se li apliqui l’amnistia. En els seus escrits d’al·legacions, demanen als magistrats que declarin vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva.
Als escrits, en el recurs de Puigdemont al TC contra el Tribunal Suprem (TS), avançats per ‘El Español’, tant el ministeri públic com l’advocacia de l’Estat acusen la sala penal del Tribunal Suprem d’una interpretació “irraonable” i “arbitrària” de la llei en rebutjar amnistiar el delicte de malversació a Puigdemont. El fiscal i l’advocat de l’Estat argumenten que la llei d’amnistia busca precisament perdonar els delictes relacionats amb el Procés, i només n’exclou els casos d’enriquiment personal, un fet que no s’ha acreditat de Puigdemont.
Si la magistratura constitucional, com tot apunta, dona cobertura a les tesis dels lletrats de la Moncloa i del ministeri fiscal, les possibilitats del retorn del president Puigdemont són més clares. En qualsevol cas, si el Constitucional li atorga l’empara, encara hauria de ser concretada pel Tribunal Suprem, a qui correspon aplicar l’amnistia al cas concret.
“Sense evidència de benefici patrimonial”
Segons l’argument de l’advocacia de l’Estat, que precisament defensava la malversación en el judici, “no hi ha evidència de benefici patrimonial personal per part de Puigdemont”. D’aquesta manera entrenen que la interpretació del TS contradiu el sentit i la finalitat de la llei. La decisió de la sala penal “constitueix un supòsit d’interpretació no motivada i irraonable de la llei d’amnistia”, afirma l’advocat de l’Estat. “Els raonaments en què el Tribunal Suprem argüeix la seva interpretació no s’ajusten (…) al dret a una resolució jurídicament fundada, exempta d’error palès, irraonabilitat i arbitrarietat”, afirma, per la seva banda, el fiscal. Les al·legacions de l’advocat de l’Estat fan referència al “clar propòsit” de la llei d’amnistiar el delicte de malversació.
