La magistrada del TC que va rebutjar el 25% s’abstindrà en el recurs

La magistrada del Tribunal Constitucional proposada pel govern espanyol, Laura Díez, ha decidit abstenir-se de redactar la ponència que se li havia encarregat sobre els recursos d’inconstitucionalitat presentats per PP i Ciutadans contra la normativa catalana per esquivar la sentència del 25%. Ho ha fet perquè el passat estiu ella mateixa va signar com a vicepresidenta dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya que rebutjaven aplicar percentatges en l’aprenentatge.

Segons fonts d’aquest organisme consultades per Europa Press, és per això que la magistrada s’abstindrà d’aquesta ponència, tot i que no podrà formalitzar la decisió fins que sigui efectiu el repartiment de ponències. Això no passa fins a la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat. El següent pas serà formalitzar l’abstenció davant el tribunal i després aprovar-se al ple del Constitucional, que haurà d’encarregar la redacció de la ponència a un altre magistrat.

Façana de la seu del Tribunal Constitucional / ACN

El TC comença a deliberar sobre la qüestió d’inconstitucionalitat

La pròxima setmana el tribunal començarà la deliberació sobre la qüestió d’inconstitucionalitat que va presentar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de Catalunya (TSJC). Les fonts consultades esperen que la magistrada s’abstingui també d’aquesta deliberació perquè va signar els dictàmens 3/2022 sobre la proposició de llei relativa a l’ús i aprenentatge de les llengües oficials a l’ensenyament no universitari i el 4/2022, sobre el Decret llei 6/2022 en el qual estableix els criteris d’elaboració dels projectes lingüístics dels centres educatius.

El Constitucional va designar Díez com a responsable de la ponència sobre els recursos de PP i Ciutadans contra el decret del català signat pel Govern i contra la llei del Parlament sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials. Li van encarregar a ella perquè el president del tribunal, el magistrat Cándido Conde-Pumpido, va repartir les ponències que estaven a càrrec dels magistrats que van sortir del Constitucional el dia 9 de gener després que es desbloquegés la renovació parcial de l’òrgan.