Cambray acusa el TSJC de “sortejar” la llei del català per aplicar el 25%

El conseller d’Educació, Josep Gonzalez Cambray, ha reaccionat aquest dimecres a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga una altra escola de Catalunya a fer “una assignatura o més” en castellà. La interlocutòria obliga de manera cautelar a establir aquesta assignatura, però no ha establert percentatges perquè està que el Tribunal Constitucional resolgui el recurs d’inconstitucionalitat. Cambray ha assegurat que com el TSJC no ha pogut tombar el marc normatiu dissenyat pel Govern que “protegeix el català a l’escola” ara està intentant “sortejar-lo obviant les lleis i inventant conceptes antipedagògics“. “El TSJC no ha aconseguit aplicar el 25% del castellà a tot el sistema educatiu gràcies a les noves lleis. Ara retorça els arguments jurídics per adjudicar-se la capacitat de decidir en quina llengua s’ha de fer l’escola en casos molt concrets”, ha assegurat en un fil a Twitter on ha reaccionat a la interlocutòria.

Cambray hi veu simbolisme en un dia com el d’avui en què s’han conformat noves majories al TC. “És simbòlic que avui el TSJC aposti per avançar-se al Constitucional dictant mesures cautelars sobre el castellà en una aula d’una escola del país”, ha observat. Després ha insistit que el Govern confia en la “robustesa” del nou marc normatiu que ha construït, amb un “ampli consens del Parlament” per frenar les intencions del TSJC, que “atribuint-se funcions que no li son pròpies ja el considera anticonstitucional”. “És sorprenent i aberrant”, ha lamentat el conseller, que ha recordat que el decret llei del català diu que no es poden aplicar “proporcions o percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües”. Per això considera “molt retorçat” que el tribunal eviti dictar percentatges però dicti proporcions.

El Palau de Justícia seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) / Jordi Borràs

“A Catalunya, escola en català”

“Obligar a fer en castellà un àmbit d’aprenentatge és dictar proporcions. No s’han llegit les lleis impulsades per Govern i el Parlament?”, es pregunta el conseller, que creu que el TSJC ha inventat la designació d’”assignatures principals” amb la intenció d’obligar l’ús del castellà concretament en aquestes. “Què és una assignatura principal? Més important: quines no són assignatures principals, segons els magistrats? Llenguatge –un cop més- antipedagògic”, assenyala abans de concloure que un tribunal “no pot decidir en quina llengua es fa l’educació d’un país”. “A Catalunya, escola en català”, conclou.