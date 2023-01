El TSJC obliga una altra escola a fer més d’una assignatura en castellà

Una altra escola de Catalunya haurà de fer “una assignatura o més” en castellà. Així ho obliga de manera cautelar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que no entra en percentatges, de la mateixa manera que va passar a finals de desembre de 2022, quan es va conèixer una sentència similar que afectava una escola de Barcelona. Tal com informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN), a l’espera de la sentència final sobre el cas la direcció d’aquest centre educatiu està obligat a facilitar que s’imparteixi en castellà almenys “una o unes” assignatures del curs de la filla dels demandants, sense comptar l’assignatura de llengua castellana. A més, la mesura cautelar també indica que els materials de l’assignatura també hauran d’estar en castellà. Aquesta decisió s’haurà d’aplicar durant tots els cursos que la menor estigui escolaritzada al centre i mentre no hi hagi sentència.

Al desembre es va conèixer una sentència similar, però ara ha estat una mesura cautelar que va en el mateix sentit / Pixabay

La sentència a una escola de Barcelona

El 22 de desembre es coneixia una sentència del TSJC que obligava una escola de Barcelona a impartir, almenys, una assignatura principal en castellà, a banda de la de llengua castellana. En aquest cas, el tribunal tampoc va entrar a fixar quin percentatge de classes s’havia de fer en castellà i es limitava a indicar que s’havia d’aplicar en una o més matèries troncals.

Aquest cas afecta centre educatiu privat Sagrada Família Urgell i s’inicia quan el pare d’una de les alumnes presenta una demanda perquè la seva filla pogués ser escolaritzada en castellà durant l’ensenyament obligatori en una proporció equivalent al català, sense la necessitat de rebre una atenció individualitzada. En aquell moment, la direcció del centre educatiu va respondre que, quan es va matricular a la nena, la família ja tenia constància de quin era el projecte educatiu i es va oferir a actualitzar el model lingüístic de l’equipament.