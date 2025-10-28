Desembarcament de jutges de quart torn a Catalunya

Set dels quinze nous jutges del “quart torn” de la promoció d’enguany –és a dir, la via reservada a juristes de reconegut prestigi– tindran el seu primer destí a Catalunya. Així ho ha decidit aquest dilluns el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en atorgar els despatxos a la 23a promoció d’aquests togats que accedeixen a la carrera judicial després de deu anys d’exercici professional, un dictamen i una entrevista i que acaben la formació després d’una formació a l’Escola Judicial i pràctiques tutelades.
Tot i que és habitual que els jutges de carrera, qualificats de “pata negra”, mirin per sobre l’espatlla els que arriben pel quart torn, aquests jutges són necessaris per fer funcionar la justícia i mantenir les ràtios de jutges per habitants. I, precisament, Catalunya és on més jutges manquen. En aquest sentit, aquests nous togats entraran en les jurisdiccions social i el contenciós administratiu. De fet, aquesta jurisdicció contenciosa és una de les peces claus de la repressió judicial al Procés, amb el benentès que és la responsable de judicialitzar les decisions governatives. Cal tenir present, que és la contenciosa administrativa qui ha encapçalat la lluita contra el català a l’escola com a llengua vehicular.
Laboral i contenciós
Així els set nous jutges entraran en servei en quatre jutjats socials a Catalunya i en tres del contenciós. En concret, seran els nous titulars del Jutjat Social 14,15 i 17 de Barcelona i número dos de Tarragona; i del Jutjat Contenciós 1 de Girona, i 1 i 2 de Tarragona. Tots aquests set jutges han cursat formacions a l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, al Tribunal Laboral de Catalunya o a la Inspecció de Treball. El tribunal que els va avaluar estava presidit per la presidenta de la sala quarta del Tribunal Suprem de l’ordre Social, Concepción Ureste, i per la magistrada de la Sala Tercera del Suprem, “la contenciosa”, Ángeles Huet. En l’acte de lliurament dels despatxos i destins, la presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), la catalana Isabel Perelló, va emfatitzar el “valor afegit d’aquests magistrats després d’una llarga trajectòria professional als tribunals” .