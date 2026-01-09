El poder jurisdiccional té cops amagats i, com la política, conversions sorprenents. Així s’ha viscut aquest matí en el saló dels Passos Perduts del Palau de Justícia de Barcelona, en l’acte solemne de jura dels nous fiscals adscrits a Catalunya. La cerimònia ha comptat amb la presència de la flamant fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, que ha reclamat als fiscals “empatia, integritat i lleialtat institucional”.
Però, la campanada l’ha donada el ja etern fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que ha demanat en el seu discurs als acabats d’incorporar al ministeri públic que és “imprescindible” que tinguin respecte als drets lingüístics dels ciutadans. Una petició que prové d’una institució que no s’ha prodigat en la defensa de la llengua catalana ni el seu model d’immersió lingüística.
Nou fiscals nous
L’acte no ha volgut tenir cap accent polític i s’ha centrat a demanar als nou fiscals que s’incorporen a fer que la “ciutadania confiï en la seva feina”. “La ciutadania necessita confiar en nosaltres, necessita confiar en vosaltres i aquesta confiança es construeix dia rere dia, amb cada actuació, amb cada paraula, amb cada decisió”, ha destacat Peramato. La fiscal general també ha aprofitat l’avinentesa de l’acte a Barcelona, per recordar que va servir durant 9 anys a Catalunya. En tot cas, els ha emfatitzat que si bé són “imprescindibles” la tècnica i el rigor jurídic, “l’empatia, la integritat i la lleialtat institucional són atributs que distingeixen un bon fiscal”.
Bañeres, per la seva banda, ha tornat a aprofitar la seva intervenció per remarcar una de les seves històriques reivindicacions: “desterrar el paper [físic] dels tribunals”. De fet, ha mostrat un moderat optimisme a bandejar la utilització de paper enguany per la tasca feta els darrers anys per la Conselleria de Justícia. Així mateix, no se n’ha estat d’advertir de la situació logística de la justícia. Per al cap de la fiscalia a Catalunya, la situació de la justícia al país és “preocupant” per “l’augment de delictes i litigiositat”, la manca de digitalització i un dèficit de les infraestructures necessàries”. Per acabar, Bañeres ha demanat als fiscals la defensa de la legalitat i dels drets dels ciutadans, i ha titllat també “d’imprescindibles” la defensa dels seus drets lingüístics.
A l’acte han assistit la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso; la Fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal; el tinent fiscal de Catalunya, Pedro Javier Ariche, i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Tampoc no hi han faltat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, així com un clàssic d’aquests esdeveniments, el tinent d’alcaldia de seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, el veterà Albert Batlle.